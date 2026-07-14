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Azerbaycan'ın ünlü kanalı ARB TV Esra Ezmeci ile mi el sıkışıyor?

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, yeni sezon için TV kanallarının dikkatini çekti. Ezmeci'ye dev teklif ise Azerbaycan'dan geldi.

Azerbaycan'ın ünlü kanalı ARB TV Esra Ezmeci ile mi el sıkışıyor?

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünü günlerce ekrana taşıyarak dosyanın netleşmesi konusunda büyük rol oynadı. Kış sezonunu yüksek reyting alarak tamamlayan ünlü psikolog sezon finali yaptı.

Azerbaycan'ın ünlü kanalı ARB TV Esra Ezmeci ile mi el sıkışıyor?

Yaz dönemine girmesine karşılık çalışmaya devam eden Ezmeci "Ayna Ayna Söyle Bana" adlı YouTube programına başladı.

Kış sezonuna hazırlanan TV kanallarının Esra Ezmeci'nin peşinde olduğu duyumlar arasında yer alırken en dikkat çeken teklifin Azerbaycan'dan geldiği söyleniyor.

Azerbaycan'ın ünlü kanalı ARB TV Esra Ezmeci ile mi el sıkışıyor?

HOŞKEDEM YERİNE ESRA EZMECİ Mİ OLACAK?

2021 yılından beri ARB TV'de program yapan Hoşkedem Hidayetkızı ünlü "Səni Axtarıram" programını resmi dijital kanal Seni Axtariram TV YouTube taşıdı.

Azerbaycan'ın ünlü kanalı ARB TV Esra Ezmeci ile mi el sıkışıyor?

Azerbaycan'ın hangi kanalından teklif geldiği sır gibi saklanırken, akıllara, yıllardır ARB TV'de yaptığı ve bu yıl dijital kanala taşıdığı Hoşkedem Hidayetkızı'nın programını getirdi.

Acaba ARB TV, yeri boşalan "Səni Axtarıram" programı yerine Esra Ezmeci ile mi el sıkışacak?

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