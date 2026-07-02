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TV kanalları Esra Ezmeci'nin peşinde

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünü günlerce ekrana taşıyan Uzman Psikolog Esra Ezmeci'ye yüksek reytingleri ve dosyanın netleşmesi konusunda büyük rol oynamasından dolayı TV kanallarından teklif yağıyor.

TV kanalları Esra Ezmeci'nin peşinde

Kış sezonu boyunca hafta içi her gün yayınlanan reality show programında şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünü günlerce ekrana taşıyan Uzman Psikolog Esra Ezmeci, sezon boyunca yüksek reytingleri ve dosyanın netleşmesi konusunda büyük rol oynamasından dolayı TV kanallarının ilgi odağı oldu. Sezon tatiline girer girmez teklifler art arda gelmeye başladı.

TV kanalları Esra Ezmeci'nin peşinde

Henüz karar aşmasında olan Ezmeci'nin programının yeni yayın döneminde hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu.

Hem YouTube hem de TV'de yaptığı programlarla kış boyunca adından söz ettiren Uzman Psikolog, acaba hangi kanalla el sıkışacak?

TV kanalları Esra Ezmeci'nin peşinde


YOUTUBE'DA YENİ PROGRAM

Yaz dönemine girmesine karşılık çalışmaya devam eden Esra Ezmeci, "Ayna Ayna Söyle Bana" adlı YouTube programına başladı.

TV kanalları Esra Ezmeci'nin peşinde

Ezmeci, programda ilişki dinamiklerine pratik ve çarpıcı çözümler sunuyor. Kadın-erkek ilişkileri ile ilgili soruları cevaplıyor. Her cuma yayınlanacak olan programın ilk bölümü büyük ilgi gördü.

 

 

 

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