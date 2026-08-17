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Ezeli rakipler Hasip ile Hasip yeniden karşı karşıya

Ezeli rakipler Hasip ile Hasip yeniden karşı karşıya

Ezeli rakipler Hasip ile Hasip yeniden karşı karşıya

Greenart / Vahdet Erdoğan yapımcılığında, Özgür Bakar yönetmenliğinde Çorum’da çekimleri başlayan Hasip ile Nasip filminin setinden ilk görüntüler geldi.

 Ezeli rakipler Hasip ile Hasip yeniden karşı karşıya

Alper Kul (Nasip), Toygan Avanoğlu (Hasip), Didem Balçın (Perihan) ve Ufuk Özkan’ın (Kaymakam) başrollerini paylaştığı filmin setinden yansıyan karelerde, oyuncuların yeni karakter görünümleri dikkat çekti. Filmin enerjisini taşıyan kostümler, saç ve makyaj tasarımlarıyla oyuncuların geçirdiği değişim, filmin görsel dünyasına dair ilk ipuçlarını verdi.

 

Ezeli rakipler Hasip ile Hasip yeniden karşı karşıya
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Hasip ile Nasip’i yeni nesil bir yorumla beyazperdeye taşımaya hazırlanan filmin çekimleri, Çorum Merkez ve İskilip’te devam ediyor.

Filmin yapımcısı Vahdet Erdoğan, “Filmlerimizde Anadolu’yu yansıtmak hedefimiz doğrultusunda Boyabat ve Sivas’tan sonra bu filmimizi Çorum’da çekiyoruz. Sosyal medyadan yaptığımız mini ankette Çorum’dan çok mesaj aldık ve gerçekten büyük bir ilgiyle karşılandık. Çorum’da harika görseller çıkıyor. Büyük ustaların daha önce canlandırdığı Hasip ile Nasip’te oyuncularımız da çok iyi uyum sağladı. 16 Ekim’de seyirci ile buluşmak için gün sabırsızlanıyoruz” dedi.

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