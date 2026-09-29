 Adil Yıldırım'dan aşk açıklaması

İlişkiler üzerine yaptığı yorumlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Adil Yıldırım, 'Neyin Peşindesin? Toksik İlişki' adlı sahne gösterisinin yeni sezonunu İstanbul'da açtı.

Yıldırım, Maltepe Dragos Sahne'de izleyici karşısına çıktı. Yıldırım, "Bu sene farklı turne olacak. Sadece Türkiye değil, ekim ayında Londra olacak. Ekim ayında Türkiye'de Sakarya, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep, Çorlu, Tekirdağ, Edirne ve Karadeniz bölgesine gideceğiz. İlk defa bu sene Trabzon olacak. Almanya turnesi belirlenecek. Bu seneki amaç insanların kendine yaklaşması ve tanıması... Ben sadece sahnede güldüren biri değilim, öyle amacım yok. Düşündürmek istiyorum" dedi.

Set aşkı yaşayan ünlüler için Yıldırım, "Demek bunun içerisinde biraz PR var. Belki gerçekten birbirini seviyorlar ama çekimler bitince ilişki bitmesi normal gösterge değil. Biraz izlenme kaygısı gibi geliyor" açıklamasını yaptı. İlişkilerle ilgili Yıldırım, "Yaş farkı dikkatimi çekiyor. Yargılamıyorum. 60 yaşında bir kadının 25-30 yaşındaki erkekle ilişkisini görüyoruz. Ya da tam tersi... Bu daha ilginç. 30 yaş farkını bırakın 10 yaş fark varsa iki insan birbirini anlayamaz. Jenerasyonlar birbirine yabancılaşıyor" açıklamasını yaptı.

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'le ilişkisi için Yıldırım, "Seda Sayan'ın o dönem yaptığı programda eşiyle masaya ben oturttum. Çorbada biraz tuzumuz var" diye konuştu.

Aşkla ilgili Yıldırım, "Aşk büyük hastalık. Herkesin hayatında en az bir kere kapılması gereken hastalıktır" dedi. Gülsim Ali ve Gökberk Demirci gibi isimler, Yıldırım'ın sahnesini takip etti.



AŞK SADECE İKİ KİŞİ ARASINDAKİ BİR ŞEY DEĞİL

Aşkla ilgili konuşan Gülsim Ali, "Aşk sadece iki kişi arasındaki bir şey değil. Bir çiçeğe bakmak ve müzik dinlemektir aşktır. Yeğenlerime besleğim de öyle bir şey. Diğeri için inşallah bugünden sonra değişecek" dedi.

İKİ GÜN DIŞARI ÇIKAMADIM

Aşkta çok yaralanmadığını belirten Demirci, "Çok yaralanmıyorum. Yaralar iyileşiyor. Allah dermansız dert vermesin" dedi. Yeni imajıyla ilgili oyuncu, "Yıllar sonra eksiklik hissediyorum. Birkaç gün zorlandım. İki gün dışarı çıkamadım. İş vesilesiyle yaptım ve alışmaya başladım" diye konuştu.

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