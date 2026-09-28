 İş dünyası Ahmet Eler’in öğle yemeğinde bir araya geldi

İş dünyası, sivil toplum, akademi ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, iş insanı Ahmet Eler’in ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği buluşmalarında bir araya gelmeye devam ediyor.

Farklı sektörlerden önemli isimleri aynı masa etrafında buluşturan davet, samimi atmosferinin yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve ekonomik yansımalarına yönelik değerlendirmelerle de dikkat çekti. İş dünyasının farklı alanlarından temsilcilerin yanı sıra akademi ve sivil toplumdan önemli isimlerin katıldığı buluşmada; ekonomik gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri, iş dünyasının önündeki fırsatlar ve geleceğe yönelik stratejik perspektifler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Network oluşturma ve farklı sektörlerden profesyoneller arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir platform oluşturan öğle yemeği, katılımcıların karşılıklı görüş ve deneyimlerini paylaşmasına olanak sağladı. Buluşmaya Murat Salar, Davut Doğan, İnan Ekici, Ali Yüce, Nuri Develi, Emine Erdem, Berrak Kutsoy, Ahu Tanrıkulu, Özge Bulut Maraşlı, Tolga Mercan, Sebahattin Gürel ve Arzu Ünal Erman gibi iş dünyası, akademi ve sivil toplumun farklı alanlarından isimler katıldı. Ahmet Eler’in ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği buluşmalarının, farklı sektörleri aynı çatı altında buluşturarak iş dünyasında fikir alışverişi, iletişim ve stratejik network kültürüne katkı sunmaya devam edecek.

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