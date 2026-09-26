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Altı yıllık hayal Yeniden Siirt ile podyuma taşındı

Altı yıllık hayal Yeniden Siirt ile podyuma taşındı

Altı yıllık hayal Yeniden Siirt ile podyuma taşındı

ATELIERIST ve Partner Teknik Group iş birliğiyle hazırlanan, Siirt’in köklü tarihi ve kültürel mirasından ilham alan “Yeniden (Bambaşka Doğuş) Siirt” koleksiyonu, İstanbul’da düzenlenen özel bir defileyle görücüye çıktı.

 Altı yıllık hayal Yeniden Siirt ile podyuma taşındı


Aynur Ayaz’ın sunumuyla gerçekleşen gecede, Siirt’in plaka kodundan ilhamla hazırlanan 56 parçalık koleksiyon, Anadolu’nun önemli arkeolojik miraslarından Gusir Höyük’ten Siirt’in mimarisine, geleneklerinden özgün kültürel değerlerine uzanan zengin bir hikâyeyi çağdaş moda diliyle buluşturdu.

Altı yıllık hayal Yeniden Siirt ile podyuma taşındı

Ferhan Aral’ın koreografisiyle podyuma taşınan tasarımlar, Siirt’in kültürel mirasını moda aracılığıyla görünür kılarken, gecede sıfır atık anlayışı da ön plana çıktı.

 

6 YILDIR BU DEFİLENİN HAYALİNİ KURUYORDUM
Moda tasarımcısı ve Atelierist Kurucusu Aycan Öktem, altı yıldır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Siirt’i hem Siirtlilere hem de tüm Türkiye’ye tanıtmak ve anlatmak istiyorum. Her kostümün ayrı bir hikâyesi var” dedi.

Öktem, koleksiyonun sıfır atık yaklaşımını ise şu sözlerle anlattı:

“56 parçalık koleksiyonumuzdan artan kumaşları sıfır atık projesi kapsamında hazırladığım kostümde kullandık. Hiçbir parçayı çöpe atmıyoruz. En küçük kumaş parçalarını bile cüzdan, çanta ve farklı ürünlere dönüştürerek değerlendiriyoruz. Bu tür tasarımlarımız devam edecek.”

 Altı yıllık hayal Yeniden Siirt ile podyuma taşındı

PROTOKOL VE DAVETLİLER DEFİLEDE BULUŞTU
Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen özel geceye protokol, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve eşi Elif Demirkıran da “Yeniden Siirt” koleksiyonunun tanıtıldığı geceyi izleyen isimler arasında yer aldı.

FİNALDE ANLAMLI MİZANSEN
Defilenin finalinde ise sembolik bir an yaşandı. Aycan Öktem’in torunu Alisa Öktem, bereketli toprakları ve suyun hafızasını simgeleyen özel bir mizansenle podyuma çıktı. Alisa Öktem’in davetlilerin üzerine su serpmesi gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Siirt’in binlerce yıllık kültürel mirasını çağdaş tasarım ve sürdürülebilir moda anlayışıyla bir araya getiren “Yeniden Siirt”, geçmişten aldığı izleri geleceğe taşıyan 56 parçalık koleksiyonuyla davetlilerin beğenisine sunuldu.

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