 Aşkım Kapışmak Harbiye'de sahne aldı

Aşkım Kapışmak, 'Tek Hücreliler' gösterisini Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sergiledi.

Kapışmak'a sahnede İrem Helvacıoğlu da eşlik ederek, sürpriz yaptı.

İkilinin söylediği şarkı, beğeni topladı. Kapışmak'ı annesinin yanı sıra Cenk Eren, Selin Türkmen ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler de yalnız bırakmadı.



İLİŞKİYİ CÜMLE İÇİNDE KURMAK İSTİYOR MUYUM?

Gösteri öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Aşkım Kapışmak, "Seyircilerin yüzde 90'ını kadın. Kadınlarla coşmaya geldik. Kadının değerini anlatmak için buradayız. Özellikle aşkla dolandıran tipleri anlatacağız" dedi.

Sahneye çıktığı İrem Helvacıoğlu da röportajda Kapışmak'ı yalnız bırakmadı. Helvacıoğlu, "Tek Hücrelilerle ilgili bir şey yapacağız. Bunu en iyi temsil edecek kişi benmişim. Aşkım, 'Yardım eder misin?' dedi. Aşkım'ın videolarını uzun yıllardır görüyorum. Biz sonra birbirimizi takip etmeye başladık ve görüştük. Sonra hiç ayrılmadık" açıklamasını yaptı. Helvacıoğlu, "Aşkım Bey'den ilişki tavsiye alır mısınız?" sorusuna, "İlişkiyi cümle içinde kurmak istiyor muyum?" diyerek, aşka mesafesini anlattı. Ceketiyle ilgili Kapışmak, "1.5 kilo ama sahte" dedi.



METİN AROLAT'IN VEFATINDAN SONRA VASİYETİMİ YAZDIM

Cenk Eren, "Aşkım, 20 yıllık arkadaşım. 9 Ekim'de çıkacak 'Zalim' şarkısının sözlerini Aşkım yazdı. Bu sene sahnelerde 30'uncu yılım. Konserlere başlıyoruz. Bostancı'da başlayıp, Türkiye'yi gezeceğiz" dedi.

10 kilo veren şarkıcı, "Sabah koşuyorum ve diyet... Zayıflama iğnelerini sekiz sene önce çıkınca kullandım. Ondan sonra çıkanları da kullandım. Son çıkanları kullanmadım. Zayıflama iğnelerini kullanınca gözümdeki retinada yırtılma oldu. Bu kilo verişim tamamen diyetle" diye konuştu. Kadir İnanır'ın miras tartışmalarıyla ilgili Eren, "Jülide Hanım'la 27 yıllık beraberlik var. Resmi nikahları olsa akrabaları diyemezdi. Bir imzamıdır? Sonuçta yıllardır yanında olan hayat arkadaşına bırakmış. Bunu sorgulamak lazım. Bende dayıyım, çocuğum yok. Ha bire, 'Dayı oradaki şeyler duruyor mu?' diye soruyorlar. Metin Arolat'ın vefatından sonra vasiyetimi yazdım" ifadelerini kullandı.



AMELİYATLARI BİTTİ

Geçirdiği miyom ameliyatı sırasında doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesilmesi sonucu iki yıl içinde peş peşe sekiz kez ameliyat masasına yatan Aslı Bekiroğlu, "Artık bitti, sahalar döneceğim. Bacağımda hasar kaldı. Kilo verince geçecek. Kilo önemli değil artık benim için... Sağlık önemli..." dedi. Aşkla ilgili oyuncu, "İyi dediğim zaman nazar değiyor. 'Kötü' diyorum" diye konuştu.

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