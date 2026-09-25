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Yapay zeka olduğu söylenen Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısının sahibi Tuana Tetik, ortaya çıktı

Yapay zeka olduğu söylenen Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısının sahibi Tuana Tetik, ortaya çıktı

Yapay zeka olduğu söylenen Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısının sahibi Tuana Tetik, ortaya çıktı

Son dönemde popüler olan ‘Ta Ki Seni Görene Kadar’ şarkısının sahibi Tuana Tetik, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

 Yapay zeka olduğu söylenen Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısının sahibi Tuana Tetik, ortaya çıktı

Şarkıcı, “Şarkının yapay zeka olduğu söyleniyor. Siz o zaman neredeydiniz, neden çıkmadınız?” sorusuna, “Bir anda yetişemedik. Bir sürü farklı versiyonu oldu. Yine kendimi göstermeye çalıştım. Şarkı global oldu. Bu kadar patlayacağını ekip olarak tahmin etmedik. Beklediğimizden çok fazla ses getirdi. İki sene önce müzik kariyerim başladı. Aslında avukatım. Hep hayalim müzikti. Bir gecede karar verdik, 10-15 günde çıkardık. Etkisi devam ediyor. Kendi bestelerim de var. Daha önce çıkardım onları” yanıtını verdi.

Yapay zeka olduğu söylenen Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısının sahibi Tuana Tetik, ortaya çıktı
TÜRKAN ŞORAY’A BENZETİLİYOR
Türkan Şoray’a benzetildiğini söyleyen Tetik, “Bir röportaj sırasında Türkan Şoray benzetilmesi olmuştu. Balat’ta çektik. Dönemsel ve Türkan Şoray makyajı yapıldı” açıklamasını yaptı. Avukatlığı ikinci sıraya koyduğunu belirten şarkıcı, “Kendi müzik sözleşmeleri için, “Onlarla kendim ilgileniyorum. Kendi kendimin avukatıyım” ifadelerini kullandı.

 Yapay zeka olduğu söylenen Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısının sahibi Tuana Tetik, ortaya çıktı

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