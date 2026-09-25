Ebru Polat'tan meslektaşlarına kulis göndermesi

Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.



Ayak üstü gazetecilerin sorlarını cevaplayan Polat’a konser de kuliste ne gibi istekleriniz oluyor sorusuna Polat,, “Alkol ve sigara kullanmıyorum. Sadece su ve meyve istiyorum. Ama ne alkoller istendiğini duyuyorum. Yarısını orada içip, yarısını paketleyip eve götüren duyuyorum. Bunlar nasıl sanatçı? Nefret ediyorum, sanat camiasından arkadaşım yok. Çok yiyiciler. Pahalı pahalı şeyler istiyorlar, ya da satıyorlar. Bunlar görmemiş gibiler. Alkolün peşinde koşuyor. Sahnede bana para atılmasını istemiyorum. Hem Türk parasını ve Atatürk’ü yerde görmek istemem” dedi.

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