 Milyonluk Hurdacı 23 Ekim’de sinemalarda

Başrollerini Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen’in üstlendiği komedi filmi “Milyonluk Hurdacı”nın vizyon tarihi belli oldu. Afiş ve fragmanıyla merak uyandıran yapım, 23 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Sürprizlerle dolu çılgın bir yolculuğu konu alan “Milyonluk Hurdacı”, hiç azalmayan temposuyla sinema salonlarına hareket getirecek!

“Milyonluk Hurdacı” sinema salonlarında kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanıyor! 2026’nın en iddialı komedi-macera filmlerinden “Milyonluk Hurdacı”nın afiş ve fragmanı sinemaseverlerle buluştu. Yapımcılığını Mehmet Salih Gök’ün, yapımını ise sinema sektörüne iddialı bir giriş yapan Marnel Pictures’ın üstlendiği, senaristliğini Şeyda Delibaşı’nın, yönetmenliğini ise Ercüment Çavluer’in yaptığı filmin vizyon tarihi de belli oldu. Marnel Pictures’ın ilk sinema projesi olan yapım, usta oyuncu Selahattin Taşdöğen ile yetenekli yıldızlar İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen’i bir araya getiriyor. Şirket, sinema ve televizyon dünyasında hayata geçireceği yeni projelerle yolculuğunu sürdürmeye hazırlanırken, “Milyonluk Hurdacı” da bu iddialı yolculuğun ilk adımını oluşturuyor. Film, 23 Ekim 2026 tarihinde gösterime girecek.

ÇILGIN BİR YOL MACERASI

Oyuncu kadrosunda Melis Gürcan, Suat Sungur, Orçun Kaptan, Gürhan Koç, Deniz Oral ve Naci Taşdöğen’in de yer aldığı “Milyonluk Hurdacı” çılgın bir yol macerasını beyazperdeye taşıyacak: Hovarda geçmişi yüzünden dağılan ailesini toplamak isteyen yaşlı bir hurdacı, kaybettiği arkadaşından kalan kutsal bir emaneti satmak için çocuklarını absürt bir yolculuğa sürükler. Düğünlerden tabutlara uzanan bu kovalamaca, onlara paradan çok daha değerli bir şeyi hatırlatacaktır…

Bol sürprizli senaryosu ve renkli karakterleriyle seyirciyle buluşacak “Milyonluk Hurdacı”, izleyiciyi hem güldürmeyi hem de duygulandırmayı hedefliyor. Marnel Pictures ise ilk projesiyle başladığı bu yolculukta, farklı türlerde yeni yapımları hayata geçirerek sektörde kalıcı ve üretken bir yapım markası olmayı hedefliyor.

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