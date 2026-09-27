Rober Hatemo'dan radikal karar, müziği bırakıyor! Bakın hangi mesleği yapacak?

Rober Hatemo, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de izleyici karşısına çıktı.

Fenomen parçalarını seslendiren şarkıcı, tarzıyla da dikkat çekti. Hatemo, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Hasta olduğunu belirten şarkıcı, "Bir gün önce serum taktırdım, koca yaz ve kış bir şey olmadı. Her eylülde olurum, yine şaşmadı. Çok kötü oldum 1-2 serum taktırdım. Ara ara terliyorum ama iyiyim. Geçen sene eylülde kaloriferleri açmıştım. Evim Boğaz'da denizi görüyor ve soğuk oluyor. Alt katta soba var, onu yaktım" dedi. Radikal bir karar verme aşamasında olduğunu belirten şarkıcı, "Bir 'Vara Vara' şarkı çıkardım, klibini sevmedim. Ona bir daha klip çekeceğim. Son bir şarkı daha yapacağım. Belki sonra hiç şarkı yapmayacağım daha... Artık bir şeyler yapmayı düşünmüyorum. İçimden gelmiyor. Böyle bir karar aldım ama tam okeyleyemiyorum. Artık mutlu olmuyorum, istemiyorum" açıklamasını yaptı. Hatemo, "Neden böyle karar veriyorsunuz, kırgınlıklarınız mı var?" sorusuna, "Kırgınlık değil saçma bir yerlere evrildi. Böyle konserler yaparım. Ondan sonra istediğim zaman çeker giderim. Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kesin karar, üzerinde çalışıyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da durarım. El sanatım iyidir. Benim eski meslektir, iyiyim. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama" yanıtını verdi.



DUYGU OLMAYINCA OLMUYOR

Yapay zekayla ilgili şarkıcı, "Mecbur takip ediyorsun. Şu anda yeni ne olduğunu bilemiyorsun. İnternet ilk geldiğinde şok olmuştuk. Görüntülü konuşmayı hayal edemiyorduk. İyi kullanırsan güzel. Yine insanda bitiyor. Yapay zekada öyle... Üçüncü saniyede yapay zeka olduğunu anlıyorum. İlk başta hoş geliyor ama 1-2 dakika sonra duygu olmayınca olmuyor" açıklamasını yaptı.



FON MAĞDURU OLDULAR

Fonla ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirten Hatemo, "Annemin ve kardeşlerimin parasıydı. Ben yapmadım. Onlara 'yapmayın' dedim, beni dinlemediler. Annemin parası bir tek oydu, gitti" şeklinde konuştu. Parmağındaki yüzükle ilgili şarkıcı, "Kendim çizdim, epeydir var. İsmimi marka yapacağım" dedi.

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