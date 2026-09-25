 Rafıklar dizisi Gaziantep'te çekiliyor

Wilma Elles, Mustafa Uğur, Orhan Uslu, Ayşe Sevil Atıcı ve Mahmut Ceyhun Dayan'ın başrolünü paylaştığı 'Rafıklar' dizisinin çekimleri Gaziantep'te gerçekleşiyor.

Proje, şehir tarihi yerlerinden biri olan Şehreküstü Konakları'nda çekiliyor. Hem rolü için hem de şehri merak ettiği için Gaziantep'i gezdiğini söyleyen Elles, "Karakter yüzünden baklavanın nasıl yenildiğini öğrendim. Baklava çatalla yenilmez. Mutlaka ters döndürüp, tadı damağında olması gerekiyor. Elle yenir" dedi. Elles'in kadroya dahil olma sürecini anlatan Uğur, "Wilma bizden önce Gazianteplilerin bile okuyamayacağı bir 'Haşıl' türküsünü okumuş. 'Aaa dedik körün istediği bir göz Allah verdi iki göz' dedik. Wilma'nın gelmesiyle ivme kazandık. Herkesin merakla izleyeceği bir proje" açıklamasını yaptı.

BİR AYDA BOZDUM

Dizinin ismi için Uslu, "Aslında Refik'ten gelme. 'Arkadaş' demek... Yani kanka gibi bir şey, can ve diğer dost gibi... Mustafa ile de dizide iki rafıkız..." dedi. Uğur, "30 yıl önce Gaziantep'ten gittim. Sonradan diksiyon için 30 yıl hocalarla çalıştım. Geldim bir ayda bozdum" derken Elles, "Bende Gaziantep şivesiyle konuşmaya başladım" ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLAR BENİ GENÇLEŞTİRİYOR

Dizideki kombiniyle kamera karşısına geçen Elles, "Bu tarzla Gaziantep'in sıcaklığını hissetmiyorum bile... Çok alışırsam İstanbul'da da böyle giyinebilirim" dedi. Projeden bahseden oyuncu, "Kızım bir yaşına geldi, biraz büyümesini istedim. Tam böyle biz dizi arıyordum. Sıcak ve komedi... Biraz gülmeye ihtiyacımız var. Gaziantep'e çok geldim daha önce... Baklavayı çok seviyorum. Günde 2-3 tane katmer yiyorum. Kebap yiyorum. Yuvalama çok güzel. 2-3 gün yiyorum sonra, bitki çayı başlıyor. Buradaki yemekleri yemeden dönmeden olmaz. Gaziantep'in pazarı ve kalesi gerçekten muhteşem. Belediyesi harika..." açıklamasını yaptı. Dört çocuğu olan Elles, "Zorlamıyor. Çok güzel. Çocuklar bereketiyle geliyor. Şükrediyorum, enerji veriyorlar. Beni gençleşiyorlar. Çok eğlenceli..." diye konuştu.



HAYATIMI AZER BÜLBÜL DEĞİŞTİRDİ

Mustafa Uğur, "Hem memleketim ve dizinin çekildiği bu semt, 16-17 yaşına kadar olduğum yer. Her yerde hatıram var. Duygulanıyorum. Gaziantep'i çok özlüyorum" dedi. Dizi çekiminin zorluklarından bahseden Uğur, "Dizi çeken herkesi kutluyorum, çok zormuş. İki saat şarkımı söyleyip, paramı alıp gidiyorum. Ben böyle bir tempo görmedim. Ama güzel tepkiler var, kendi şehrimde yürüyemez hale geldim. Biz görünce, 'Rıfıklar' diyorlar. Çok destek var. Toplumun özlediği aile dizisi..." diye konuştu. Azer Bülbül'ün hayatını değiştirdiğini belirten Uğur, "Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un desteği çoktur. İkinci albümü Ferdi Abi'yle yaptım. 32 yıldır ekmek kazanmama Allah'tan sonra Azer Bülbül vesile oldum. Azer Abi'nin yanına koştum, 'Hemşehiriyiz' dedim. Aslında o Karslı ben Gaziantepliyim... Bana gitmem gereken yeri söyledi ve hayatım değişti" açıklamasını yaptı.

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