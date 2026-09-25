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Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor

Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor

Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor

Selim Bayraktar, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor
Türkiye’deki plajların çok değerli olduğunu söyleyen oyuncu, çöplerin atılmaması gerektiğini belirtti.

 Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor

Bayraktar, “Ben kendime adıma üç çuval pet şişe temizledim. Bazı bölgeler deniz canlıları için önemli yaşam alanıdır. Çiftlikköy’de kaplumbağa ailesi yaşar. Oralara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dünya bir tek bize ait değil” dedi.

 Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor

Oyuncu, “Sahnede fenalaşıp vefat eden ve hastanelik olan isimler oldu. Sizde sette çok zaman geçiriyorsunuz. Önlem oluyor musunuz?” sorusuna, “Yaptığımız iş çok zor. Uzun saatler çalışmanın dışında oynadığımız karakter ve arkadaşlarımıza olan sorumluluk. Bir canlı yayına çıkmak kalbi efor olarak çok yorar. Bir de aşırı ışık bedeni inanılmaz tüketir. Grip olan bir insanı iki saat canlı yayın ışığında tutun, hastalığı artar. Sette rol için sinir krizi geçiyoruz ama beyin onu oyun sanmıyor, gerçek zannediyor. Bu aşırı yıpratıyor. Rehabilite için bir şey yapmak lazım. Benim rehabilitasyonum spor. Her insan kendini ödüllendirir. Bazen de kendime ufak tefek hediyeler alıyorum” yanıtını verdi.

 Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor

OLACAK ŞEYİN BAZEN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ
Serhat Kılıç’ın vefat etmesiyle ilgili, “Teşkilat dizisine dahil olacaktı ama gönderildiği için bunalımla tetiklendiği söylendi” sözlerine Bayraktar, “Geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili sıkıntı yaşıyordu. Doktorlar ilaç vermiş. Serhat’ı vefat etmeden bir gün önce doktora götürecektim. ‘Yalnız mısın?’ dedim, ‘Değilim’ demişti. Meğer yalnızmışım. Olacak şeyin bazen önüne geçemiyorsunuz. Serhat’ı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Selim Bayraktar kendini sporla rehabilite ediyor

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