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Mazhar Alason: Boş vakitlerimde yazıyorum

Mazhar Alason: Boş vakitlerimde yazıyorum

Mazhar Alason: Boş vakitlerimde yazıyorum

Mazhar Alanson, TRT Müzik'te ekrana gelen Irmak Arıcı'nın sunduğu 'Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne' programına konuk oldu.

 Mazhar Alason: Boş vakitlerimde yazıyorum

Yapımcılığını Murat Işılak üstlendiği program için sanatçı, "Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum. MFÖ'nün tribute albümü var, başka sanatçılar şarkılarımızı seslendirecek. Best of Mazhar Alanson çıkacak" dedi.

 Mazhar Alason: Boş vakitlerimde yazıyorum


Alanson, "Genç jenerasyondan Irmak Arıcı'nın programına konuk oldunuz" sözlerine, "Üç sene önce kendi programıma davet etmiştim. İadeiziyaret" ifadelerini kullandı. Arıcı, "Mazhar Abi sağolsun programa şeref verdi. Çok mutlu oldum" açıklamasını yaptı.

 

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