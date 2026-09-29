Mahsun Kırmızıgül, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Konserlerinden bahseden şarkıcı, "Haftada 3-4 konser veriyorum. Adana ve İzmir var. Ondan sonra Harbiye olacak. Ocak ayında Almanya var, sonra Hollanda'da bulunuyor. Yıllar sonra dönüp bu kadar çalışacağımı düşünmüyordum. 17 yıl dile kolay! Öyle değilmiş insanlar daha çok değer vermeye ve daha çok gelmeye başladılar. Sahne senaryom tuttu, fısıltı yoluyla günden güne arttı. Birçok albüm yapıyorsunuz, yüzlerce şarkınız pelesenk oluyor ve bir anda bırakıyorsunuz. İnsanlar o dönem hayal kırıklığı yaşayıp, bana küstüler ve kızdılar" dedi.

Kırmızıgül, "Şimdi sinema seyircisi film yapmıyorsunuz diye sitem ediyor mu?" sorusuna, "Şimdi 'Abi ne zaman film çekeceksiniz, sinemada film yok' diyorlar. Salon sahipleri de söylüyor. Ekonomik kriz yüzünden sinema iyi gitmiyor. Eskiden orta direk vardı, şimdi sinemaya gidecek durumu yok. Orta direk maraba oldu. Orta direk hakim, savcı ve öğretmenler, sinemaya gidecek parası yok ev kirasını ödeyemiyor. Önce ekonomi düzelmesi lazım. Ekonominin düzelmesi için yolsuzluk ve hırsızlığın bitmesi gerek. Bu bitmeden asla düzlüğe çıkmaz" açıklamasını yaptı.



TOPLUMUN BU KADAR AHLAKSIZ OLDUĞU BİR DÖNEM GÖRMEDİM

Güllü'nün vefatının birinci yılında sahnede yaptığı konuşması sorulmasına Kırmızıgül, "Konu yargıda ama dünyadaki en zor şey... Hepimizin annesi var. Doğuran ve büyüten... Bütün hayatını bizi adıyor. Reddediyor, istemiyoruz ve ölmesine sebep oluyoruz, nasıl bir çağdayız? Ben bunu kaldıramıyorum. Ben annemi bir gün yaşatmak için nelerle uğraştım? 'Beyaz Melek'i neden çektim. Anadolu'da insanlar yaş aldıkça saygı görürler. Sen alıyorsun eşim istemiyor diye anne-babanı atıyorsun bir yerlere, böyle bir şey olur mu? Sen annenle ve babanla mutlu olamıyorsan, yarın çocukların da seninle mutlu olmayacak. Aile çok önemli.... Okullarda din ve ahlak dersi var. Din dersi kalsın ahlakı kaldırsınlar. Toplumun bu kadar ahlaksız olduğu bir dönem görmedim" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, röportaj sonrası hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Kimseye kırmayan Kırmızıgül, sevenleriyle hem fotoğraf çektirdi hem sohbet etti.

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