 İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi

İpek Erdem, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kasım ayında başlayacak olan bir diziye dahil olduğunu söyleyen oyuncu, romantik bir rolle geri döndüğünü belirtti.



Proje için 10 yıllık sarı saçından vazgeçtiğini belirten Erdem, "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" dedi.

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