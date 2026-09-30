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İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi

İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi

İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi

İpek Erdem, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi

Kasım ayında başlayacak olan bir diziye dahil olduğunu söyleyen oyuncu, romantik bir rolle geri döndüğünü belirtti.

 İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi


Proje için 10 yıllık sarı saçından vazgeçtiğini belirten Erdem, "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" dedi.

İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdiİpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi

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