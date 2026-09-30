Melis Kar, Kemancı gecelerini sahnesine taşıyacak

2011 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışması ile hayatımıza giren ve sonrasında Yatıya, Kibir, Kim Sever ve Çaylak adlı şarkıları ile herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Melis Kar, çok yakında yeni projesi ile adından söz ettirecek.



90’lı ve 2000’li yılların simge mekânlarından Kemancı’da ki çok özel eğlence gecelerini sahnesine taşıyacak olan Melis Kar şu sıralar oldukça heyecanlı. Ünlü şarkıcı; “Ben Kemancı Rock Project ile sadece şarkı söylemeyeceğim, insanlara bir dönemin hikayesini anlatarak onlara gençliklerini geri vereceğim.” dedi.

İddialı bir şekilde hazırlıklara başlayan Melis Kar, “Bu ‘come back’ - geri dönüş'ler, bir anlamda kendimden özür dileme… Hem kendime, hem de kendi jenerasyonumuza gençliğimizi yeniden teslim edeceğim, çalınan yıllarımızı telafi ederek, pozitif bir şekilde ilim ve irfanla güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.



Melis Kar; 90’lı ve 2000’li yıllarda, Uzay Heparı, Şebnem Ferah (Volvox grubuyla), Teoman, Özlem Tekin, Kaan Tangöze, Kenan Doğulu gibi ünlü isimlerin sahne aldığı; 80’lerde Galata Köprüsü’nün altında, sonrasında Taksim Sıraselviler de ki Kemancı gecelerini çok özel anılardan yola çıkarak, ünlü isimlerin de katılımıyla sahnesinde yeniden yaşatarak unutulmaz şarkılarla nostalji yaşatacak.

Proje kapsamında sahneye bir de ‘Dilek Kutusu’ koyacak olan Melis Kar, dinleyicilerinden daha önce Kemancı da yaşanmış anılarını paylaşmalarını isteyecek.

Kemancı kültürünün yaşattıkları turne sonrasında film olarak beyazperdeye de aktarılacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.