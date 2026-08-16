 Emre Belözoğlu’ndan çocuklarına duygusal vasiyet

Ceren Benderlioğlu, “Dile Kolay” programında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Emre Belözoğlu’nu ağırladı. Tuğba Belözoğlu ile mutlu evliliğinden Ömer Akif, Zeynep Neda ve Leyla adında üç çocuğu bulunan Belözoğlu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. “Çocuklarınızla burada 10 yıl sonra bir mesaj bırakmak isteseniz, ne söylerdiniz?” sorusuna Belezoğlu duygusal şu yanıtı verdi:

“Benim yazdığım şiirler ve mektuplar var, onları saklıyorum. Vefat edersem bir isteğim var. Öyle bir vasiyetim var. Gerçekten hayatı doya doya ama bir o kadar da bilinçli yaşamalarını isterim. Herkesin belirli ölçüde bir hayatı var. Çocuklarıma baktığım zaman, onları bana nasip eden ve içime bu kadar sevgiyi sığdıran Allah’a hep hamd ettim. Ebeveynlik sırasında o sevgiyi ve duyguyu hissetmek de bir nasip işidir.

Ben Umre’de, Kâbe’yi ilk gördüğümde, ‘Bana güler yüzlü bir erkek çocuğu ver’ diye dua etmiştim. Ömer, Akif oldu. Allah herkesin duasını duyar. Onlar benim hep dualarım oldular. Bir kız çocuğum olsun istedim, Allah iki tane verdi.

Onların hep mutlu, sağlıklı olmalarını ve karşılarına iyi insanların çıkmasını isterim. İnşallah bu röportajımı dinlerlerse, onlarla ne kadar gurur duyduğumu, onların babası olmaktan dolayı yaşadığım mutluluğu ve bunu hayatımın en büyük nasiplerinden biri olarak gördüğümü bilmelerini isterim. Benim de her zaman onların yanında olduğumu bilsinler.”

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