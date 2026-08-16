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Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum

Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum

Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum

Rum şarkıcı Ivi Adamou, MGallery The Bodrum Hotel'de sahne aldı.

 Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum

Sahne tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, 'Ateşe Düştüm' ve 'Felaket' şarkılarını söyledi. Düzgün Türkçesiyle beğeni toplayan Adamou, alkış topladı. Şarkıcı, "Türkiye’ye her gelişimde Türkçe’mi geliştiriyorum" dedi.

 Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum

Sahne performansıyla dikkat çeken şarkıcı, "Bodrum'a tekrar geldiğim için mutluyum. Atmosfer harika" dedi. Adamou, "Müzik dışında nelerden ilham alırsınız?" sorusuna, "Genelde bütün kültürlerden ilham alıyorum. Ancak Türkiye'deki birçok sanatçıdan ilham aldığım oldu" yanıtını verdi.

Ivi Adamou: Türkçe’mi geliştiriyorum
Türk sanatçıyla düet sorularına şarkıcı, "Neden olmasın? Belki de şuan yapıyoruzdur kim bilir?" diyerek, dikkat çekti. Yapay zekayla ilgili Adamou, "Düşünmüyorum ve karşıyım. Doğal ve içimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'yle ilgili şarkıcı, "Geçen yaz Türkiye'deyim, çok mutluydum. Lahmacunu çok seviyorum" şeklinde konuştu.

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