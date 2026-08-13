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Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Şef Somer Sivrioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Şef, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Sivrioğlu, etrafını saran sevenleriyle hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de sohbet etti.

 Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Şefin etrafını bir anda onlarca kişi sarması ise dikkat çekti. Oğlu Deniz'le alışverişe çıkan Sivrioğlu, "15 güne dönecek. Baba oğul günü yaptık, kebap yedik" dedi. Deniz Sivrioğlu, "Türkçe dersi alıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.

Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi
Oğlunun Sydney Üniversitesi'nde okuduğunu belirten Sivrioğlu, "İşletme, pazarlama ve felsefe üzerine üniversite son sınıfta... Restorana da yardım ediyor. Oğlumla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi
Sydney'de yeni mekan açacağını belirten şef, "Kebap üzerine ağırlık çalışıyoruz. Yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak önemli... Kebap büyük güç, yapabilirsek mutlu olurum" açıklamasını yaptı.

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