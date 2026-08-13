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Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası

Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası

Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası

Hudutsuz Sevda’nın ardından Karma dizisinde ikinci kez birlikte rol alan Cemal Hünal ve Esra Dermancıoğlu, yeniden partner olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

 Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası

Yapımcılığını Hitay Öztürk’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Baykul’un oturduğu dizide Fransız bir çifti canlandıran Hünal ve Dermancıoğlu, birbirlerinin projede yer aldığını öğrenince teklifi hiç düşünmeden kabul ettiklerini söyledi.

Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası
Fransızca oynayacak olmalarının da projeye ayrı bir heyecan kattığını belirten ikili, Pierre ve Marie karakterlerine hayat veriyor.

Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası
KAŞIM VE BURNUM YÜZÜNDEN VİCDANSIZ ROLLERİ OYNUYORUM
Sert ve vicdansız karakterlerin kendisini sık bulduğunu söyleyen Dermancıoğlu, “Kaşımın ve burnumun yapısı yüzünden vicdan eksikliği olan karakterler çok geliyor. Burnum kalkık, kaşlarım daha ince olsaydı asla böyle roller vermezlerdi.”dedi.

 Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası

Hünal’ın Issız Adam filmindeki unutulmaz karakterine gönderme yaparak pas atan Dermancıoğlu “İleride belki bir aşk filminde oynarız. Issız Adam’dan sonra ıssız kadın ben olurum.”sözleriyle güldürdü.

 

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