 Göksel ve Yasemin Sakallıoğlu'nun Depresyondayım düeti dikkat çekti

Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sezonun ikinci konserini verdi. İki farklı pembe elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, hit şarkıları ve yeni albümünden parçalarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede Göksel, Yasemin Sakallıoğlu ile yaptığı sürpriz düetle de Harbiye’yi coşturdu.

Göksel, yaz konserlerine Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda devam etti. Sezonun ikinci Harbiye konserinde iki farklı pembe elbise tercih eden sanatçı, sahne stili, güzelliği ve enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Konserine “Be Oğlum” ile başlayan Göksel; “Acıyor”, “Günün Birinde”, “Gittiğinde”, “Yalnız Kuş” ve “Sen Orda Yoksun” gibi yıllara yayılan hitlerinin yanı sıra yeni albümü “Rüyaların İşi”nden şarkılarını da seslendirdi.

BU GÜNLERDE BİRAZ NEŞELİ HİSSEDİYORUM

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Göksel, pembe sahne kıyafetiyle ilgili, “Yaz rengi olduğu için kıyafetimi bu renkte seçtim. Bu günlerde biraz neşeli hissediyorum. O yüzden böyle bir seçim yaptım” dedi.

Harbiye konserinin repertuvarından da bahseden sanatçı, “Benim söylemekten çok zevk aldığım ve yeni albümümde yer alan şarkılar var bugün sahnemizde. Onları seslendireceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖKSEL’DEN MANIFEST’E ÖVGÜ

Son dönemde sayıları artan kadın müzik gruplarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Göksel, Manifest’ten övgüyle söz etti. “Ben bayılıyorum, o kadar tatlılar ve enerjikler ki. Kız neşesine bayılıyorum. Ülkemizin daha çok genç kadın enerjisine ihtiyacı var. Bence yılın şarkısı Ajda Hanım ile Manifest’in yaptığı şarkıydı” diyen Göksel, Manifest ile Ajda Pekkan’ın “Hileli” şarkısını yılın şarkısı olarak gösterdi.



SAHNEYE YATMAYA ÇALIŞTIM, YATAMADIM

Teoman’ın sahnede yere uzanmasının ardından kendisinin de aynı hareketi yapması hatırlatılan Göksel, soruya gülerek, “Ben o anda gerçekten sahneye yatmaya çalıştım ve yatamadım. Aklıma Teoman geldi. Onun kendine has tavrını hepimiz seviyoruz.” yanıtını verdi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU SÜRPRİZİ

Gecenin sürprizi ise Göksel’i dinlemeye gelen Yasemin Sakallıoğlu oldu. Göksel, “Depresyondayım”ı seslendirirken Sakallıoğlu’nu sahneye davet etti. İkilinin düeti Harbiye’de büyük alkış aldı.

Sahneye çıkar çıkmaz esprileriyle izleyenleri güldüren Yasemin Sakallıoğlu, Göksel’e, “İnanılmaz bir kadınsın, sana bayıldım. Bu gece şuna kanaat getirdim; ülkemizin dişil enerji rezervini Sibel Can ve Göksel karşılıyor” dedi.

Konserin sonunda hayranlarının yoğun alkışları üzerine yeniden sahneye çıkan Göksel, bis bölümünde “Uzaktan” ve “Hiç Yok” şarkılarını seslendirdi. Harbiye’yi dolduran müzikseverlerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği gece, Göksel’in bis performansıyla sona erdi.

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