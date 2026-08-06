 "Vatanınızı seviyorsanız Şahane Pazar'a başlayın" yorumu geri dönüşün fitilini ateşledi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu eğlence ve yarışma programları arasında yer alan "Şahane Pazar", 25 yıl sonra tiyatro sahnesine uyarlanıyor.

İnteraktif yarışmaları, skeçleri, unutulmaz tiplemeleri, canlı müzik performansları ve ünlü konuklarıyla milyonlara ulaşan efsane yapım, "Şahane Pazar Sahnede" formatıyla bu kez Türkiye'nin dört bir yanında seyirciyle buluşacak. Afiş fotoğraf çekiminde basın mensuplarıyla bir araya gelen Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, "Şahane Pazar"ı büyük tiyatro sahneleri ve açık hava gösteri merkezlerinde sahneleyeceklerini, daha sonra ise YouTube üzerinden de izleyiciyle buluşturmayı planladıklarını söyledi.

Behzat Uygur, gösterinin yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde sahneleneceğini belirterek, "Diğer oyunlarımız 'Süt Kardeşler' ve 'Hey Gidi Günler' de devam ediyor. Haftanın her günü dolu olacağız. Hatta dünyanın her yerinde bu oyunu sahnelemek istiyoruz." dedi.

Uzun süredir sosyal medyada "Şahane Pazar"ın yeniden başlaması yönünde yoğun talep aldıklarını ifade eden Behzat Uygur, "Son iki aydır çok fazla yorum geliyor. En son, 'Vatanınızı, milletinizi seviyorsanız Şahane Pazar'a başlayın.' diye bir yorum okudum. Kendimde öyle bir sorumluluk hissettim ki... Sonra Süheyl'le düşündük, konuştuk ve karar verdik. Aslında yıllardır aklımızda olan bir projeydi." diye konuştu.

Ünlü isimlerin de projeye büyük destek verdiğini söyleyen Behzat Uygur, Mahsun Kırmızıgül, Demet Akalın, Ercan Saatçi, Jale ve daha birçok sanatçının şimdiden konuk olmak istediklerini dile getirdi.

Basın mensuplarının yıllar içinde hafızalara kazınan hostesleri hatırlatması üzerine konuşan Uygur kardeşler, "Şahane Cumartesi ile başladığımız dönemde Jülyet vardı. Şimdi Amerika'da yaşıyor. Daha sonra Şahane Pazar'a geçtiğimizde uzun yıllar İpek Tanrıyar hosteslik yaptı. Ardından Sinem Kobal aramıza katıldı. Bu projede hostesimizi konuklarımız arasından belirleyeceğiz ama eski hosteslerimizi de mutlaka konuk olarak ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

SİNEM KOBAL İTİRAFI: KAHKAHALARA BOĞULMUŞTUK

Sinem Kobal ile yaşadıkları unutamadıkları bir anıyı da paylaşan ikili, "Canlı yayında 'Abi ben de bir şeyler okuyayım.' dedi. Haklı olarak programın içinde daha fazla yer almak istiyordu. Yarışma bölümünü sunmaya başladı. Ödül açıklanacaktı. 'Ödülümüz ne?' diye sorunca elindeki kartona büyük bir özgüvenle baktı ve 'Behzat ağabey, OKEME'den araba veriyoruz.' dedi. Hepimiz bir anda birbirimize baktık. Kartta aslında '0 kilometre araba' yazıyordu. O gün çok gülmüştük. Bunun gibi yüzlerce anımız var." sözleriyle salonda kahkahalara neden oldu.

Behzat Uygur, güçlü bir prodüksiyon ekibiyle hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu: "Sahnede LED ekranlarımız olacak. Canlı bağlantılar yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacıları canlı yayına bağlayabileceğiz. Ünlü konuklarımızla da canlı bağlantılar gerçekleştireceğiz. Biz yıllarca Şahane Pazar'ı kameraya değil, stüdyodaki seyirciye oynadık. Şimdi ise o sıcaklığı çok daha büyük salonlara taşıyacağız. Daha fazla seyirciye ulaşacağız. Çok fazla anımız var. O anıları da sahnede paylaşacağız."



SEYİRCİLERLE DE 'HEY GİDİ GÜNLER'DEKİ GİBİ ATIŞMALARIMIZ OLACAK

Süheyl Uygur ise tiyatroya olan sevgilerinin hiç azalmadığını belirterek, "Bunlar çok güzel, tatlı yorgunluklar. Allah ne zaman 'dur' derse o zamana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Babam da bugün hayatta ve sağlıklı olsaydı yine tiyatro yapmaya devam ederdi." dedi.

Eski televizyon formatındaki bazı yarışmaların sahneye birebir taşınamayacağını söyleyen Süheyl Uygur, "Belediye Çukuru, Balon Oyunu, zaman zaman Bardak Oyunu ve Dönme Dolap Oyunu gibi sevilen bölümleri sahneye taşıyacağız. Muhakkak seyircilerle de 'Hey Gidi Günler'de olduğu gibi karşılıklı atışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Gösteri için özel hazırlık yaptığını anlatan Süheyl Uygur, kostümlerinin döşemelik kumaşlardan özel olarak dikildiğini, ayakkabılarını ise bizzat kendisinin boyadığını söyledi.

Maksat Organizasyon'un yapımını üstlendiği ve yaklaşık 80 kişilik ekibin görev aldığı gösteride canlı orkestra ve dansçılar da sahnede yer alacak.

"Şahane Pazar Sahnede" ilk olarak 8 Eylül'de Kocaeli Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde, ardından 27 Eylül'de İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 5 Ekim'de Antalya Açıkhava'da, 6 Ekim'de Alanya Açıkhava'da, 7 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 8 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 9 Ekim'de Gaziantep Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 11 Ekim'de Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 13 Ekim'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 Ekim'de Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 6 Kasım'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 17 Kasım'da Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 19 Kasım'da Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve 29 Kasım'da Diyarbakır Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

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