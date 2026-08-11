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Gizem Tuncer, yatırımını nereye yaptığını açıkladı!

Gizem Tuncer, yatırımını nereye yaptığını açıkladı!

Gizem Tuncer, yatırımını nereye yaptığını açıkladı!

Gizem Tuncer, Bebek'te görüntülendi.

 Gizem Tuncer, yatırımını nereye yaptığını açıkladı!

Şarkıcı, yakında çıkacak 'Naz Evi' eseri için Bodrum tatilinden dönüp, kamera karşısına geçti. Klipten bahseden Tuncer, "Aşırı eğlenceli... Sempatik ve tatlı güzel bir iş yaptık. İnşallah herkes sever" dedi.

 Gizem Tuncer, yatırımını nereye yaptığını açıkladı!

Mahmut Tuncer'in kızı olan şarkıcı, "Farklı işler yaptığınız zaman babanızın ne gibi fikirleri oluyor" sorusuna, "İnsanlar, 'Babam beni perişan eder' gibi şeyler bekliyor. Babam beni destekliyor. Onu utandıracak bir şey yapmam. Dolayısıyla hep arkamda... Babama aşırı düşkünüm. Hep yanımda bende onun yanındayım" yanıtını verdi. Kazandığı parayı altına yatırdığını belirten Tuncer, "Hep altın alıyorum" dedi.

 Gizem Tuncer, yatırımını nereye yaptığını açıkladı!

Şarkıcı, "Arsa ya da ev düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Altın çıkarsa bakacağım" diyerek, güldürdü. Röportaj sırasında şarkıcının ağzına sinek girince kısa süreli, panik oldu. Sineği kovalayan Tuncer, "Sinek mi yedim? Anksiyetem var" şeklinde konuştu. Fit görünümüyle de dikkat çeken şarkıcı, “Zor günler geçirdim ama sonunda 30 kilo verdim.” dedi.

 Gizem Tuncer, yatırımını nereye yaptığını açıkladı!

FLAMENKO İÇİN SEVİLLA'YA GİDECEK
Flamenkoyla ilgilendiğini söyleyen şarkıcı, "Sevilla'ya gideceğim ekimde... Orada bir ay kalıp, okula gideceğim. Büyük aşkla yapıyorum" dedi.

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