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Tolga Güleç fit olmasının sırrını açıkladı!

Tolga Güleç fit olmasının sırrını açıkladı!

Tolga Güleç fit olmasının sırrını açıkladı!

Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Tolga Güleç fit olmasının sırrını açıkladı!

Moralinin bozuk olduğunu söyleyen oyuncu, "Kedimiz öldü bir hafta önce... Toparlamaya çalışıyoruz. 12 yaşındaydı. Beş senedir bendeydi. Sokakta bulmuştum. İnsan üzülüyor. Beraber büyüyorsunuz. Anılar kaldı, işe güce sarılacağız. Köpeğimiz var" dedi.

Tolga Güleç fit olmasının sırrını açıkladı!

Proje için Güleç, "Ters köşe... Çok sürpriz, geliyor. Bende korkuyorum" diye konuştu.

 Tolga Güleç fit olmasının sırrını açıkladı!

Tiyatrodaki rol arkadaşı Aslı Bekiroğlu'nun sağlık durumu hakkında oyuncu, "Bir daha ameliyat olacak. İnşallah sağlığına kavuşur. Oyuna inşallah devam edebilir. Devam edemeyeceğini söylüyorlar. Yapımcılar Ası ile son kez görüşecek. Büyük ihtimalle devam edemeyecek gibi... Sağlığına kavuşsun da devam etmesin. Güçlü ve eğlenceli kızdır Aslı... Bunu başarıyla atlatır. Kendiyle barışık" açıklamasını yaptı.

 Tolga Güleç fit olmasının sırrını açıkladı!

Fit haliyle dikkat çeken Güleç, "Spor yapıyorum. Dengeli ve güzel besleniyorum. Eşim yağsız ve tuzsuz sağlıklı güzel yemekler yapıyor. En sevdiğim yemek karnıyarık ama eşim her yemeği çok güzel yapıyor" açıklamasını yaptı.

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