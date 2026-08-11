Etki Odaklı Sohbetler'in konuğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Destek ve İletişim Uzmanı Begüm Baki oldu



Sivil toplum ve toplumsal fayda alanındaki çalışmaların görünür kılınmasını hedefleyen SosyalUp'ın “Etki Odaklı Sohbetler” YouTube serisinin 65'inci bölümüne Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Destek ve İletişim Uzmanı Begüm Baki konuk oldu. Programda, derneğin kuruluş amacı, cinsel şiddetin tanımı, hayatta kalanlara yönelik destek mekanizmaları, dijital şiddetle mücadele çalışmaları ve yapay zekâ tabanlı destek botu projesi ele alındı.

Derneğin kuruluş amacını anlatan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Destek ve İletişim Uzmanı Begüm Baki, “Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur ve tartışılır kılmak amacıyla kuruldu. Cinsel şiddeti doğru kelimelerle, hak temelli bir yerden ve hayatta kalanları güçlendirici bir yaklaşımla ele alıyoruz” dedi.

Cinsel şiddetin yalnızca belirli suçlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Baki, “Biz cinsel şiddeti çok geniş bir şemsiye kavram olarak ele alıyoruz. Kişinin onayı olmaksızın ya da onay inşa edilerek gerçekleştirilen, cinselliğe yönelik her türlü eylem, tehdit ve müdahale cinsel şiddettir. Buradaki en önemli kavram onaydır. Onay, açık, güçlü ve coşkulu bir ‘evet'tir. Sessizlik, kararsızlık ya da baskı altında verilen tepkiler onay anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Derneğin destek mekanizmalarına ilişkin bilgi veren Baki, “Cinsel Şiddet Başvuru Destek ve Yönlendirme Hattımız aracılığıyla hayatta kalanlara ve yakınlarına sosyal hizmet desteği, psikososyal yönlendirme ve hukuki danışmanlık sunuyoruz. Destek istemek herkesin hakkıdır ve bunun için ihbarda bulunmak zorunlu değildir. Çalışmalarımızı hayatta kalan merkezli ve travma bilgili bir yaklaşımla yürütüyoruz” diye konuştu.

Dijital şiddetin giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini belirten Baki, “Teknoloji destekli cinsel şiddet artık üzerinde daha fazla çalışmamız gereken alanlardan biri. Dijital şiddetin etkileri de fiziksel ya da psikolojik şiddet kadar gerçek ve yıpratıcı olabiliyor. Bu nedenle hem farkındalık çalışmalarına hem de teknoloji destekli cinsel şiddeti önlemeye yönelik projelere ağırlık veriyoruz” dedi.

Hrant Dink Vakfı hibesiyle geliştirdikleri yapay zekâ tabanlı destek botu projesini anlatan Baki, “Son dönemde bize ulaşan birçok kişi, derneğimizi yapay zekâ araçları sayesinde bulduğunu söylüyor. Biz de insanların doğru bilgiye güvenli şekilde ulaşabilmesi için kendi yapay zekâ destek sistemimizi geliştirmeye başladık. Amacımız bir insanın yerini almak değil; ihtiyaç duyan kişilerin doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve zarar verme riskini en aza indirmek” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda cinsel şiddetle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Baki, herkesin doğru bilgiye ulaşarak, mağdur suçlayıcı söylemlere karşı çıkarak ve güvenli alanlar oluşturarak bu mücadeleye katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca derneğin bireyler ve kurumlarla iş birliğine açık olduğunu ifade ederek destek çağrısında bulundu.

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