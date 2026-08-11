 Yatırım sırları ve gelecek planları geceye damga vurdu

Modern mimari anlayışı, estetik dokusu ve yüksek yaşam kalitesi hedefiyle Beylikdüzü’nde hayata geçirilen "Marmara Koru" site projesinin tanıtım lansmanı, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Projenin mimarı ve yapım sürecine öncülük eden Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı Vehbi Orakçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen özel geceye; Tuğba Özay, Ece Gürsel, Wilma Elles, Berna Tan,Ayçam,Reyhan Cansu,Serdal Kara,Suat Yanç ve Nedim Delibaş katıldı.

Lansmanın açılışında konuşan Vehbi Orakçı, projeye duydukları inancı vurgulayarak, "Bu projeye gönlümüzü verdik. Sadece bir ev değil, yeni bir yaşam alanı yaratıyoruz" sözleriyle misafirlerden büyük alkış aldı.

Wilma Elles: "Gösterişli Eşyalar Değil, Para Kazandıran Yatırımlar Başarı Hissi Veriyor"

Gecede yatırım stratejilerinden bahseden sevilen oyuncu Wilma Elles, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kazanç odaklı adımlar attığını belirterek, "Bana para kazandıran şeyler almak başarı hissi veriyor. Pahalı bir şey alıp onunla hava atmak, kendimi iyi hissetmek gibi bir düşüncem yok. Para kazandıran, değerlenen yatırımlar yapmak asıl başarıdır"dedi. Elles ayrıca, ailesiyle birlikte Almanya üzerinden başlayacak bir Avrupa tren turu planladıklarının müjdesini verdi.

Berna Tan: "Düğünlerdeki Eksikliği Şarkılarımızla Tamamlıyoruz"

Kına şarkısıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Berna Tan, yatırımlarını gücü yettiğince gayrimenkul ve altın üzerinden değerlendirdiğini söyledi. Müzik kariyeri ve düğün sektörü hakkında da konuşan Tan, "Düğünlerde bazı eksiklikler oluyor, biz şarkılarımızla tam da o eksiği tamamlıyor ve coşkuyu artıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay ve Ece Gürsel'den Anlamlı Açıklamalar ve Vefa Vurgusu

Lansmanın en çok konuşulan röportajına ise yakın dostlar Tuğba Özay ve Ece Gürsel imza attı. Son dönemde mal varlığı ve vasiyet söylentileriyle gündeme gelen Tuğba Özay, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi:

"30 yıldır aralıksız çalışıyorum, elbette yatırımlarım oldu. 'Allah gecinden versin' diyerek vasiyet haberleri yapılıyor, başım derde giriyor ‘’ derken Ece Gürsel ise ‘’ Ben Rabbim ömür ve güç verdiği sürece yeğenlerim için çalışıyorum. Onlara güzel bir hayat bırakabilmek, geleceklerini garanti altına almak istiyorum."

İkili, babalarına olan bağlılıklarını ve onların adını yaşatmak için hayata geçirdikleri projeleri de paylaştı. Yazar ve siyaset bilimci babası adına birçok hayır işine imza atan Tuğba Özay, "Van’da hayrat yaptırdık, Afrika’da su kuyusu açtık. Konya Tuzlukçu’da babamın adına Kültür Merkezi ve kütüphane açıldı. İleride babamın adına bir müze veya vakıf da kurmak istiyorum" dedi.

Eski bir futbolcu olan babasının adını yaşatmak isteyen Ece Gürsel ise, "Gönül ister ki çok daha büyük şeyler yapalım. Benim de babamın adına bir futbol sahası ve spor akademisi kurma planlarım var" diyerek gelecekteki projelerinden bahsetti.

Rotayı Antalya'ya Çeviriyorlar

Yoğun iş temposundan yorulduklarını belirten Özay ve Gürsel, yaz tatili planlarını da paylaştı. Ece Gürsel’in Kundu'daki, Tuğba Özay’ın ise Manavgat'taki evlerinde bir araya gelmeyi planlayan ikili, Temmuz ayında doğayla iç içe bir tatil yapacak. Tuğba Özay, "Biz gece gündüz çalışan insanlarız. Çalışmayı ibadet sayanlardanım ama mental, ruhsal ve bedensel olarak dinlenmeye ihtiyacımız var. Doğayla baş başa kalıp enerjimizi sıfırlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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