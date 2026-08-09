 Özcan Deniz'den çok konuşulacak Kalp Yarası itirafı

Özcan Deniz, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de sahne aldı.

Şarkıcı, açıkhavadaki konseri için, "Küçük çaplı Harbiye Açıkhava konsepti yaşatmışlar. Baya keyifli olmuş" dedi.

Deniz, 'Kalp Yarası' şarkısını söylemeden önce, "Erkeklere sözüm var. Onların repetuvarından başlayacağım. Erkekler için yazılmış şarkım var. Erkeklerin haberi yok şarkıdan... Kadınlar atmaca gibi atlayıp, satın aldı. Şarkının içinde kadına hakaret bile var. Şarkıyı okurken stüdyoda, 'Okuyayım mı, okumayayım mı? Kadınlar beni topa tutar mı diye düşündüm. Sezen ikna etti. Bana, 'Sokak ağzıyla bir erkeğin ayrılık acısı anlatan şarkı, oku... Öyle anlaşılmaz' dedi. Öyle olmadı, herkes anladı. Enteresan şekilde erkekler değil, kadınlar anladı" diye konuştu.

Şarkının bitiminden sonra itirafta bulunan Deniz, "Ben, 'Erkeklerin önümüzdeki 30 yıl marşını buldum' dedim. Erkeklerin haberi yok şarkıdan... Açıkhavada konser verirken bu şarkıyı söylerken bir hanımefendi, kendini parçaladı. Fotoğraf çekmeye kulise geldi. 'Şarkı sana hitap etmiyor, erkeğin acısını anlatıyor. Neden bu şarkıya yükseldin' dedim. O cevaptan sonra kadınlarla ilgili defteri kapattım. Bana, 'Şarkı değil, şarkının içindeki acı çeken adamı seviyorum' dedi. Kafadaki katmanlara bak. Bunu anne ve tatlı yerinden söylemedi. Şeytani yerden söyledi, gözünde haz ve zevk vardı. O gün şunu anladım, her acı çeken erkeğin arkasında göbek atan bir kadın var. Bizde garip garip, 'O halimimiz görürsek salak salak durumlara düşüyoruz. Daha da zevkleniyor ve keyifleniyor. O gün bugündür hiçbir kadına ezik büzük halimi göstermiyorum" ifadelerini kullandı.

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