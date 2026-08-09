 The Trees filminin fragmanı yayınlandı

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı 'The Trees', seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Projenin, resmi fragmanı yayınlandı. Dünya sinemasının ödüllü yönetmenlerinden Bahman Ghobadi imzalı korku-gerilim film, Open the Door yapımcılığında hayata geçiriliyor.



'Kaplumbağalar da Uçar', 'Sarhoş Atlar Zamanı' ve 'Kimse İran Kedilerinden Bahsetmiyor' gibi filmleriyle dünya sinemasında kendine özgü bir yere sahip olan Bahman Ghobadi, 'The Trees' ile kariyerinde farklı bir dünyanın kapısını aralıyor.

Ghobadi'nin güçlü görsel dili, 'The Trees'in karanlık atmosferiyle birleşirken filmde korkunun yalnızca görünen tehlikelerden değil, bilinmeyenden, geçmişten ve insan zihninin karanlık noktalarından beslendiği bir dünya kuruluyor.



Türkiye'de gerçekleştirilen çekimleriyle de dikkat çeken film, yerel prodüksiyon gücünü uluslararası sinema dünyasıyla buluşturan iddialı bir proje olarak öne çıkıyor.

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