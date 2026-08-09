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The Trees filminin fragmanı yayınlandı

The Trees filminin fragmanı yayınlandı

The Trees filminin fragmanı yayınlandı

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı 'The Trees', seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

 The Trees filminin fragmanı yayınlandı

Projenin, resmi fragmanı yayınlandı. Dünya sinemasının ödüllü yönetmenlerinden Bahman Ghobadi imzalı korku-gerilim film, Open the Door yapımcılığında hayata geçiriliyor.

The Trees filminin fragmanı yayınlandı
'Kaplumbağalar da Uçar', 'Sarhoş Atlar Zamanı' ve 'Kimse İran Kedilerinden Bahsetmiyor' gibi filmleriyle dünya sinemasında kendine özgü bir yere sahip olan Bahman Ghobadi, 'The Trees' ile kariyerinde farklı bir dünyanın kapısını aralıyor.

 The Trees filminin fragmanı yayınlandı

Ghobadi'nin güçlü görsel dili, 'The Trees'in karanlık atmosferiyle birleşirken filmde korkunun yalnızca görünen tehlikelerden değil, bilinmeyenden, geçmişten ve insan zihninin karanlık noktalarından beslendiği bir dünya kuruluyor.

The Trees filminin fragmanı yayınlandı
Türkiye'de gerçekleştirilen çekimleriyle de dikkat çeken film, yerel prodüksiyon gücünü uluslararası sinema dünyasıyla buluşturan iddialı bir proje olarak öne çıkıyor.

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