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Evinde düşen ve ameliyata alınan Deniz Seki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Evinde düşen ve ameliyata alınan Deniz Seki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Evinde düşen ve ameliyata alınan Deniz Seki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Deniz Seki, evinde talihsiz bir kaza yaşadı.

 Evinde düşen ve ameliyata alınan Deniz Seki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Ameliyata alınan Deniz Seki'nin Instagram hesabından açıklama yaptı.

 Evinde düşen ve ameliyata alınan Deniz Seki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir. Basına da yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım’ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir. Deniz Hanım’ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir. Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz. ???? Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır.

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