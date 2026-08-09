 Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Bodrum’un en seçkin noktalarından Bardakçı Koyu’nda bu sezon kapılarını açan Başka Resort Hotel, yazın en prestijli adreslerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü isimlerin gözde kaçış noktası haline gelen resort, bu kez futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükteki başarılarıyla öne çıkan Erol Bulut’u ağırladı.

Bulut, eşi Sevda Bulut ve kızları Beren, Berna ile Eliz ile birlikte ayrıcalıklı bir tatilin keyfini çıkardı.

Gün boyunca Ege’nin berrak sularında ve güneşin ışıltısında huzuru yakalayan Bulut ailesi, akşam saatlerinde ise resortun zarif atmosferinde eğlenceye eşlik etti.

Gecenin ritmini yükselten başarılı DJ Mert Aydın’ın etkileyici performansı, Bodrum gecelerine sofistike bir dokunuş katarken, Bulut ailesi için unutulmaz anlara sahne oldu.

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