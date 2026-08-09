  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Bodrum’un en seçkin noktalarından Bardakçı Koyu’nda bu sezon kapılarını açan Başka Resort Hotel, yazın en prestijli adreslerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

 Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Ünlü isimlerin gözde kaçış noktası haline gelen resort, bu kez futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükteki başarılarıyla öne çıkan Erol Bulut’u ağırladı.

 Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Bulut, eşi Sevda Bulut ve kızları Beren, Berna ile Eliz ile birlikte ayrıcalıklı bir tatilin keyfini çıkardı.

 Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Gün boyunca Ege’nin berrak sularında ve güneşin ışıltısında huzuru yakalayan Bulut ailesi, akşam saatlerinde ise resortun zarif atmosferinde eğlenceye eşlik etti.

Erol Bulut ailesiyle Bodrum'da tatile çıktı

Gecenin ritmini yükselten başarılı DJ Mert Aydın’ın etkileyici performansı, Bodrum gecelerine sofistike bir dokunuş katarken, Bulut ailesi için unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Evinde düşen ve ameliyata alınan Deniz Seki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
  Gündem

Evinde düşen ve ameliyata alınan Deniz Seki'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün çekimleri tamamlandı
  Magazin

Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün çekimleri tamamlandı

Erkek Giyimde Günlük Konforu Destekleyen Parçalar
  Hayatın İçinden

Erkek Giyimde Günlük Konforu Destekleyen Parçalar

The Trees filminin fragmanı yayınlandı
  Magazin

The Trees filminin fragmanı yayınlandı

Özcan Deniz'den çok konuşulacak Kalp Yarası itirafı
  Magazin

Özcan Deniz'den çok konuşulacak Kalp Yarası itirafı

Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı
  Magazin

Sefo söyledi sevgilisi Çağla Boz oynadı