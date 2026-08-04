Behzat Ç.'nin 'Savcı Esra'sı Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı geldi.



Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tutuklanmıştı.



Ergüder, "Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi' Son birkaç gündür "gerçeklik" teması karşıma çıkıyor. Her yerde... Beraber oynamamız gereken bir sahneyi tek başıma oynamak zorunda kaldım. O sahne de gerçekliği sorguluyordu. Merak etme, oradaydın ama ... Esra Behzat oldu, Behzat Esra. Çok garipti. Gerçeklikten uzak bir o kadar da yakın. Hissettiklerimi tam olarak yazamıyorum, yansıtamıyorum. Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi... Çok üzgünüm" dedi.

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