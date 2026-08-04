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Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı

Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı

Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı

Behzat Ç.'nin 'Savcı Esra'sı Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı geldi.

Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tutuklanmıştı.

Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı
Ergüder, "Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi' Son birkaç gündür "gerçeklik" teması karşıma çıkıyor. Her yerde... Beraber oynamamız gereken bir sahneyi tek başıma oynamak zorunda kaldım. O sahne de gerçekliği sorguluyordu. Merak etme, oradaydın ama ... Esra Behzat oldu, Behzat Esra. Çok garipti. Gerçeklikten uzak bir o kadar da yakın. Hissettiklerimi tam olarak yazamıyorum, yansıtamıyorum. Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi... Çok üzgünüm" dedi.

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