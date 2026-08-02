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Ömer dizisinin Tuna'sı Metehan Parıltı, ortaya çıktı

Ömer dizisinin Tuna'sı Metehan Parıltı, ortaya çıktı

Ömer dizisinin Tuna'sı Metehan Parıltı, ortaya çıktı

'Ömer' dizisinde Tuna karakterini canlandıran Metehan Parıltı, Nişantaşı City's'de ortaya çıktı.

 Ömer dizisinin Tuna'sı Metehan Parıltı, ortaya çıktı

Oyuncu, "Yedi yaşında başladım oyunculuğa... İlk projem 'Kuzgun' dizisiydi" dedi.

 Ömer dizisinin Tuna'sı Metehan Parıltı, ortaya çıktı

Kendisinden bahseden Parıltı, "İleride küçük yaştaki çocuklara eğitmenlik yapmayı düşünüyorum. Önümüz daha açık, hayırlısı" diye konuştu. 'Ömer' ve 'Kuzgun' dizisi oyuncularıyla görüştüğünü söyleyen oyuncu, "Görüşüyoruz. Instagram'dan konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

 Ömer dizisinin Tuna'sı Metehan Parıltı, ortaya çıktı

Parıltı, "Hayatında neler değişti?" sorusuna, "Annem ilk olarak reklam için ajansa yazdırmıştı. Proje geldi, Barış Arduç'la devam etti. Bir kısa filmde oynadım. 1-2 proje var, haber bekliyorum" açıklamasını yaptı. Parıltı, "Örnek aldığın oyuncu var mı?" sorusuna, "Örnek aldığım yok ama Çağatay Ulusoy ve 'Daha 17'de Çağan Efe Ak'ı seviyorum" yanıtını verdi. Bazı isimlerin çocukluğunu oynayan oyuncu, "Seni kime benzetiyorlar?" sorusuna, "Mert Ramazan Demir'e benzetiyorlar" diye cevap verdi.

Ömer dizisinin Tuna'sı Metehan Parıltı, ortaya çıktı

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