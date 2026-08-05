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Elvin Beşikçioğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na yürek burkan mesaj

Elvin Beşikçioğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na yürek burkan mesaj "Bir zamanlar birlikte Ankara havası oynadık... Sonra halkınla oynadın'

Elvin Beşikçioğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na yürek burkan mesaj

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na eşi Elvin Beşikçioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Elvin Beşikçioğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na yürek burkan mesaj
Eşine hitaben yazdığı satırlarda, "Bir umutla başladık. Yolumuzu hep ileriye çizdik. Ankaralıydık. Hele ki sen Gülhane doğumlu Ankaralı. Nasıl oynamazdık Ankara havası? O zamanlar kim bilebilirdi ki belediye başkanı olup halkınla beraber Ankara havası oynayacağını? O zaman kim bilebilirdi ki bu kadar dürüst, yaratıcı, üretken bir insanın bu kirli siyasetin ana malzemelerinden biri yapılacağını?

Elvin Beşikçioğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na yürek burkan mesaj
İçindeki o hiç tükenmeyen yaratıcılığın için tiyatroda 'Erdal, yeter artık bu fikirlerini başkalarının eserleri için kullanma' dediğimde başını gösterip, 'Bak bu kafa bu bedende. Bu sadece biri, burada bundan daha neler var' derdin..." ifadelerini kullandı.

Elvin Beşikçioğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na yürek burkan mesaj

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