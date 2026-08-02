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Cenk Eren seyircileri şaşırttı!  

Cenk Eren seyircileri şaşırttı!  

Cenk Eren seyircileri şaşırttı!  

Cenk Eren, Bodrum Galliard Cove House'ta sahne aldı.

Cenk Eren seyircileri şaşırttı!  
Sanatçı, sevenlerine fenomen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

 Cenk Eren seyircileri şaşırttı!  

Eren, kendisini dinlemeye gelenlere büyük sürpriz yaptı. Sanatçı, 'Sabahlar Uzak' eserini mikrofonsuz çıplak sesle okudu. Eren'in performansını büyük beğeni topladı.

Cenk Eren seyircileri şaşırttı!  
Sanatçı, uzun süre alkışlandı. Eren, "Bazı şarkılar vardır; yıllar geçse de kalbe aynı yerden dokunur, aynı duyguyu yaşatır. 'Sabahlar Uzak'da benim için tam böyle bir eser. O anı benimle paylaşan, şarkıya yüreğiyle eşlik eden, sevgisini ve alkışını esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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