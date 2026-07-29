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Barış Murat Yağcı, ekrana mı dönüyor? Oyuncu açıkladı!

Barış Murat Yağcı, ekrana mı dönüyor?

Barış Murat Yağcı, ekrana mı dönüyor? Oyuncu açıkladı!

Barış Murat Yağcı, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Barış Murat Yağcı, ekrana mı dönüyor? Oyuncu açıkladı!

'Survivor' yarışmasında sakatlanan oyuncu, "Fizik tedavim devam ediyor, parmağım tam açılmıyor. Orada kırılmıştı. Bir yandan idman yapıyorum. Ağrı yok ama tam açılmıyor. 5-6 hafta daha fizik tedavi göreceğim" dedi.

Barış Murat Yağcı, ekrana mı dönüyor? Oyuncu açıkladı!
Yeni imajı için Yağcı, "Dünya Kupası vardı. Arjantinli Rodrigo de Paul'u çok seviyorum onun saçını yaptım. Icardi'ye benzetenler de oldu ama aslında Paul yaptım" diye konuştu. Projeleri için Yağcı, "Oyunculuğa dönmek istiyorum. Tedavi sürecinden sonra buna karar vermek istiyorum. Aşillerimle ilgili bir iki durum var. Sağlığım yerine gelince dizi sektörüne dönmek istiyorum. Eylül-ekim zor ama ondan sonraki projelerle döneceğim. Acelem yok olan bir işe sonradan da girebilirim. Gözlemleme sürecindeyim" açıklamasını yaptı. Oyuncu, "Survivor'a bir daha gider misiniz?" sorusuna, "Tabii bir daha gidebilirim" yanıtını verdi.

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