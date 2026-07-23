Dalgakıran’dan marş olacak şarkı

Hesap, Deli Dans, Semt Bizim Ev Kiralık ve son olarak melankolik rock baladı Makinist ile alternatif müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştıran Dalgakıran, ikinci albümleri Olay Ufku’nun altıncı single çalışması Bir O'yu dinleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 24 Temmuz’da yayınlanacak olan parça, grubun sound’undaki çok yönlülüğü ve dinamizmi bir kez daha gözler önüne seriyor.



DİNAMİK, RİTMİK VE COŞKULU BİR SOUND

Makinist'in sinematik ve hüzünlü atmosferinin ardından gelen Bir O, yüksek enerjisi ve ritmik yapısıyla dikkat çekiyor. Adeta bir stadyum marşı havasında kurgulanan şarkı, Dalgakıran’ın performans odaklı müzikal kimliğini ve sahne enerjisini en saf haliyle yansıtıyor. Güçlü davul ritimleri ve akılda kalıcı melodileriyle parça, ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalamayı hedefliyor.



KELİME OYUNLARI VE GELENEKSEL DOKUNUŞLAR

Şarkının sözlerinde yer alan "Bir ok deldi geçti...", "Bir of yıktı geçti..." ve Eski Türkçe’de "ateş" anlamına gelen "Bir od yaktı geçti..." gibi ifadeler, edebiyatımızın köklü söz sanatlarına ve kelime oyunlarına göz kırpıyor. Dalgakıran, akıllara kazınacak bu dinamik nakaratıyla modern indie-rock tınılarını, geleneksel bir coşkuyla harmanlıyor.



"İsmini zihnime sakladım, kendimi kimseye açmadım" diyerek içsel bir sadakati anlatan grup; yosun tutan kayalara, deniz bulan sokaklara ve çocuk kalan taraflarına seslenerek dinleyiciyi hem ritmik hem de derinlikli bir hikâyeye ortak ediyor.

Dalgakıran’ın durdurulamaz enerjisinin yeni halkası Bir O, Tamar Records etiketiyle 24 Temmuz’da tüm dijital platformlarda!

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