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Semih Öztürk ve Merve Öztürk evlendi

Semih Öztürk ve Merve Öztürk evlendi

Semih Öztürk ve Merve Öztürk evlendi

İbrahim Tatlıses’in yakın dostları Semih Öztürk ve Merve Öztürk, nikah masasına oturdu.

 Semih Öztürk ve Merve Öztürk evlendi


Şarkıcı, İzmir’de olması nedeniyle nikah şahidi olamadığı çift için sosyal medyada tebrik mesajı yayınladı.

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