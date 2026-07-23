  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!

Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!

Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!

DJ Ozan Doğulu, yüzen disko olarak bilinen Bodrum Club Catamaran'da setin başına geçti.

Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!
Müzisyen, çaldığı şarkılarla yüzlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

 Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!


Doğulu, "İnsanları eğlendirmek görevimiz. Çocukluktan bu yana, babadan" dedi. Değişen seyirci kitleyle ilgili müzisyen, "Bu sene daha güzel... Pandemide hepimiz zarar gördük. Bu sene daha mutluyum. Gelen kitleden daha güzel" diye konuştu.

 

Doğulu, "Gençliğe hitap etmek için farklı repertuvarlar hazırlıyor musunuz?" sorusuna, "Gündemi takip etmek zorundayız. Yüzde 90 kendi şarkımı çalıyorum, insanlar onun için geliyor diye gururlanıyor ve onurlanıyorum. Birkaç tane başka arkadaşlarımın da beğendiğim şarkılarını çalışıyorum" yanıtını verdi.

 Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!


DJ, "Değişen müzik sistemini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, "Bana, 'Müzik' demeyin, kitabını yazarım ama değerlendirmek bana kalmaz. Herkesin sevdiği müzik farklıdır. Hepsine saygım var" diye cevap verdi. Kızı Arya'nın da müzisyen olmasına Doğulu, "İngiltere Londra'ya gidip müzik okuyacak. Londra bu işin merkezi... Güzel şarkı söylüyor" şeklinde konuştu.

 Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!

YAPAY ZEKAYA KARŞI DEĞİLİM
Yapay zekayla ilgili DJ, "Karşı değilim, ilerliyor. Bende denedim. Bir şeyler yazıp, 'Ozan Doğulu' gibi yap dedim yüzde 80 yaptı. Seneye yüzde 100 yapabilir" dedi.

Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!

Beren Saat'in albüm yapmasına Doğulu, "Onun hayaliydi. Beğendim. İngilizce olması ve dünyaya açılması avantaj... Elimden geleni yardımı yaptım ama esas Kanan yaptı. Benim çok fazla emeğim yok açıkçası" dedi.

 Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gupse Özay'dan Aşka Yorumlanan Şarkılar
  Magazin

Gupse Özay'dan Aşka Yorumlanan Şarkılar

Semih Öztürk ve Merve Öztürk evlendi
  Magazin

Semih Öztürk ve Merve Öztürk evlendi

Dalgakıran’dan marş olacak şarkı
  Magazin

Dalgakıran’dan marş olacak şarkı

Aslı Şen kitap çıkaracağını söyledi
  Cemiyet

Aslı Şen kitap çıkaracağını söyledi

Gürgen Öz'den komedi itirafı!
  Magazin

Gürgen Öz'den komedi itirafı!

Dossha'da Kadın Gücü Üretimin Her Aşamasında Yer Alıyor
  Hayatın İçinden

Dossha'da Kadın Gücü Üretimin Her Aşamasında Yer Alıyor