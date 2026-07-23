 Ozan Doğulu'dan çarpıcı müzik açıklaması!

DJ Ozan Doğulu, yüzen disko olarak bilinen Bodrum Club Catamaran'da setin başına geçti.



Müzisyen, çaldığı şarkılarla yüzlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.



Doğulu, "İnsanları eğlendirmek görevimiz. Çocukluktan bu yana, babadan" dedi. Değişen seyirci kitleyle ilgili müzisyen, "Bu sene daha güzel... Pandemide hepimiz zarar gördük. Bu sene daha mutluyum. Gelen kitleden daha güzel" diye konuştu.

Doğulu, "Gençliğe hitap etmek için farklı repertuvarlar hazırlıyor musunuz?" sorusuna, "Gündemi takip etmek zorundayız. Yüzde 90 kendi şarkımı çalıyorum, insanlar onun için geliyor diye gururlanıyor ve onurlanıyorum. Birkaç tane başka arkadaşlarımın da beğendiğim şarkılarını çalışıyorum" yanıtını verdi.



DJ, "Değişen müzik sistemini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, "Bana, 'Müzik' demeyin, kitabını yazarım ama değerlendirmek bana kalmaz. Herkesin sevdiği müzik farklıdır. Hepsine saygım var" diye cevap verdi. Kızı Arya'nın da müzisyen olmasına Doğulu, "İngiltere Londra'ya gidip müzik okuyacak. Londra bu işin merkezi... Güzel şarkı söylüyor" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKAYA KARŞI DEĞİLİM

Yapay zekayla ilgili DJ, "Karşı değilim, ilerliyor. Bende denedim. Bir şeyler yazıp, 'Ozan Doğulu' gibi yap dedim yüzde 80 yaptı. Seneye yüzde 100 yapabilir" dedi.

Beren Saat'in albüm yapmasına Doğulu, "Onun hayaliydi. Beğendim. İngilizce olması ve dünyaya açılması avantaj... Elimden geleni yardımı yaptım ama esas Kanan yaptı. Benim çok fazla emeğim yok açıkçası" dedi.

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