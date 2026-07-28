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Çağan Irmak arkadaşıyla Nişantaşı turu yaptı

Çağan Irmak arkadaşıyla Nişantaşı turu yaptı

Çağan Irmak arkadaşıyla Nişantaşı turu yaptı

Ödüllü yönetmen Çağan Irmak, kadın arkadaşıyla Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

 Çağan Irmak arkadaşıyla Nişantaşı turu yaptı

Tarzlarıyla dikkat çeken ikili, bir süre mağazaları gezdi. Yönetmen ve arkadaşı, daha sonra AVM’den ayrıldı.

Çağan Irmak arkadaşıyla Nişantaşı turu yaptıÇağan Irmak arkadaşıyla Nişantaşı turu yaptı

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