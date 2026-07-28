 Çağan Irmak arkadaşıyla Nişantaşı turu yaptı

Ödüllü yönetmen Çağan Irmak, kadın arkadaşıyla Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Tarzlarıyla dikkat çeken ikili, bir süre mağazaları gezdi. Yönetmen ve arkadaşı, daha sonra AVM’den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.