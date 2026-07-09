 Yerli Justin Bieber olarak tanınan şarkıcı Alper Erözer'den Sefo'ya gönderme

Yerli Justin Bieber olarak tanınan şarkıcı Alper Erözer, sevgilisi Yağmur'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şarkıcı, pazar günü seti olduğu için dansçısıyla alışveriş turuna çıktı.



Erözer, "İlk şarkımı çıkardığımdan beri hep genç çağdayım. Daha yeni gençliğe gelebildim. Gençlerin daha çok sektöre girmesi beni mutlu ediyor" dedi. Erözer, "Önünün kesildiğinin düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kimse kimsenin önünü açıp kapatamaz. Herkes kendi işiyle değer getirir. Tabii ki birbirinin önüne kapatan insanlar ve abilerimiz var. Onlara gençlere destek vermelerini gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi. Yaptığı paylaşım sonrası Sefo'dan yorum almasına şarkıcı, "Bana 'Helal olsun kardeşim, arkanda değiliz' yazmış. Destek mi değil mi anlamadım. Biraz sosyal medya ağzı... Çok insan desteklerse, 'Ben destekliyorum diyecek' Alper'i... İnsanlar desteklemezse, 'Bende makara yaptım' diyecek... Ortada kalıyorlar. Sefo kaç yaşında bilmiyorum? 28 yaşında biri sosyal medya ağzı kullanmak güzel değil" açıklamasını yaptı.

Sevgilisi için Erözer, "Bir senedir beraberiz. Mutluyuz, bence yakışıyoruz" diye konuştu. Şarkıcı, Hande Yener ve Yıldız Tilbe ile proje yapmak istediğini belirtti.

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