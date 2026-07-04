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Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak

Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak

Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak

The Land of Legends ve Nickelodeon Play! Tersane İstanbul'da eş zamanlı kutlama ile eşsiz bir deneyim.

 Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak

Denizin en sevilen kahramanı Sünger Bob Kare Pantolon, doğum gününü bu yıl Türkiye'nin iki önemli eğlence destinasyonunda eş zamanlı kutlayacak. 14 Temmuz'da The Land of Legends ve Nickelodeon Play! Tersane İstanbul, Sünger Bob Kare Pantolon'un renkli dünyasını çocuklar ve aileler için bir araya getirecek. Karakter buluşmaları, eğlenceli workshoplar ve sürprizlerle dolu bu deneyim, özenle tasarlanmış keyifli anlar sunacak.

 Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak

ANTALYA'DA DOĞUM GÜNÜ COŞKUSU
The Land of Legends, Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum gününe özel hazırlanan programıyla misafirlerini karşılayacak.

Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak
Karakter buluşmaları, eğlenceli deneyimler ile çocuklar ve aileler, gün boyunca Sünger Bob'un neşeli dünyasına dahil olacak.

Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak
İSTANBUL'DA ÖZEL KUTLAMA VE SÜRPRİZ PROGRAMLAR
Nickelodeon Play! Tersane İstanbul'da ise Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü "En Süngerimsi Parti" konseptiyle kutlanacak. Tersane İstanbul'da, ünlü isimlerin ve basının da katılacağı kapalı bir davet ile ayrıca kutlanacak.

Sünger Bob Kare Pantolon'un doğum günü coşkusu Antalya ve İstanbul'da kutlanacak
Özenle tasarlanmış eşsiz deneyimler ve çok daha fazlası, İstanbul'da Sünger Bob'un doğum günü coşkusunu farklı bir boyuta taşıyacak.
Türkiye'nin iki farklı noktasında eş zamanlı başlayan bu özel kutlamalar, ziyaretçilere yazın en renkli ve unutulmaz anılarından birini sunacak.

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