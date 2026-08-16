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Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

Ekin Akkaş, Bodrum Bitez Bedri Usta'da doğum gününü kutladı. Ümit Mercan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen doğum gününde şarkıcıya Diyarbakırlı olduğu için memleketinden pasta yerine karpuz getirildi.

 Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

Karpuz üzerine 'Ekin' yazılması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Şarkıcının, doğum gününe Müşerref Akay ve Nil Ünal gibi isimler katıldı.

 Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

GENÇLER VE ÇOCUKLARIMIZA KÖTÜ ÖRNEK OLDU
Müşerref Akay, "İstanbul'a aşığım ama oradaki yarış bana göre değil. Bizim kalitede değil. Sanatçı olmak dışında çok iyi oryantal yapmak lazım ama ben yapamıyorum. Artık kadın olarak değil erkekler de yapıyor. Oryantal yapanlara başarılar diyorum. 1-2 kişi var güzel sesi olan. Ebru Gündeş'i beğeniyorum. Bazen o da uyup bir şey yapmaya çalışıyor! Sahne şarkı söylemek içindir. Biz güzel miras bırakmaya çalıştık. Onlar mirası pul gibi değersiz yaptı" dedi.

 Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

Akay, "Neden küstünüz?" sorusuna, "Neden küsmeyeyim? 'İstersem açarım' diyerek aklına gelen her şeyi yapan bir sanatçı kesimi belirlendi. Gençler ve çocuklarımıza kötü örnek oldu. Rapçilerin hiçbirini adını bilmiyorum. Onlara saygı duymuyorum! Türk müziği sanatçısıyım. Batı müziği söylediğimi duydunuz mu? Paraya ihtiyacı olan, o akıma uysunlar. Karnı burnunda sahneye çıkanlar ve oynayanlar, bunlar üzüntü veriyor bana... Herkes hamile kalıp, sahneye çıkıyor. Bu ne terbiyesizlik" cevabını verdi.

Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme
DANS GÜZEL AMA KIYAFETLERİ SEVMİYORUM
Akay, "Son zamanlarda yaşananlara üzülüyor musunuz?" sorusuna, "Birkaç kişi var ekranda görünce kanal değiştiriyorum. Sonra, 'Kıskanıyorsunuz?' diyorlar, neyi kıskanacağım? Kral gibi yaşadım 40 senede... Bütün dünyada şarkı söyledim. Poponuzu kıvırmaktan başka ne yaptınız?" diye cevap verdi.

 Müşerref Akay'dan genç şarkıcılara ağır gönderme

Nil Ünal, "Jartiyer ve mayoyu bile aştılar. Aileler gidiyor. Sosyal medyaya yayılıyor sonra. Dans güzel ama kıyafetleri sevmiyorum" diyerek, göndermede bulundu.

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