  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 7 yaşındaki Erva’nın hayalini gerçekleştirmek için anlamlı bir buluşmaya imza attı. B-ALL ile mücadele eden Erva’nın en büyük dileği olan mutfak seti, Make-A-Wish Türkiye ve QNB Türkiye gönüllülerinin desteğiyle USLA Akademi’de gerçekleştirilen özel günde kendisine teslim edildi.

 Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu


Erva’nın mutluluğuna ortak olan Elçin ve Bayat, onunla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı.

 Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu

Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Erva’nın heyecanı herkese duygusal anlar yaşattı.

 Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu

Cansel Elçin, “Erva’nın heyecanını ve mutluluğunu görmek bizim için günün en güzel tarafıydı. Birlikte mutfağa girdik, çok güldük, çok keyifli vakit geçirdik. Onun dileğine ortak olabilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bence bugün Erva kadar biz de mutlu olduk” dedi.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağla Şimşek tatil sonrası Mardin yolcusu
  Magazin

Çağla Şimşek tatil sonrası Mardin yolcusu

Yasmin Erbil’den Bodrum itirafı
  Magazin

Yasmin Erbil’den Bodrum itirafı

Murat Dalkılıç Karma'ya konuk oluyor!
  Magazin

Murat Dalkılıç Karma'ya konuk oluyor!

Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi
  Magazin

Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Gizem Tuncer'den meslektaşlarına gönderme!
  Magazin

Gizem Tuncer'den meslektaşlarına gönderme!

Ufuk Özkan ameliyatın ardından setlere Hasip ile Nasip ile dönüyor
  Magazin

Ufuk Özkan ameliyatın ardından setlere Hasip ile Nasip ile dönüyor