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Berkay kızının ismini açıkladı

Berkay kızının ismini açıkladı

Berkay kızının ismini açıkladı

 Berkay, Ortakent Savor Bodrum'da sahne aldı.

 Berkay kızının ismini açıkladı

Yazı çalışarak geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Bu tempoya alıştım. Durunca yorgun ve bitik hissediyorum. Çok uzun yıllar çalıştığım için bu tempo bana iyi. Şarkı söylemeyi ve sahnede olmaktan mutluyum" dedi.

 Berkay kızının ismini açıkladı

Üçüncü kez baba olmak üzere olan Berkay, "Ayın 19'unda yeni fıstığımız dünyaya gelecek. Adını Mihre koyacağız. Yedi yıl aradan sonra evlat sevgisini nasip edeceği için çok heyecanlıyım. Eşimle ben evlatlarımızla zaman geçirdiğimiz her dakikayı çok seviyoruz" açıklamasını yaptı.

 Berkay kızının ismini açıkladı

Son dönemde bazı isimlerin yapay kas yapmasına şarkıcı, "Son üç yılı saymazsak yine spor yapıyorum ama ondan 10 senesi korkunç sporla geçti. İnsanlar bazen daralıyor ve sıkılıyor. Orada çağın getirdiği şeyden yararlanmak doğal. Çağın getirdiği her şeyden kadınlar faydalanıyor erkekler neden faydalanmasın? Yakışanı da var yakışmayanı da var. 95 kilo yaptırırsan olmaz!" açıklamasını yaptı.

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