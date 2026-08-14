 Yasmin Erbil’den Bodrum itirafı

Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, Bold YouTube kanalında keyifli bir yaz sohbeti gerçekleştirdi. Renkli yaz kombinleriyle dikkat çeken anne-kız, samimi açıklamaları ve kahkahalarıyla izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Özellikle çilek desenli elbisesiyle Yasmin Erbil büyük beğeni topladı.

Yazlık anılarının yanı sıra Bodrum gecelerinden de söz eden Yasmin Erbil, arkadaş gruplarında hesabın bir kişiye bırakıldığı anıları anlattı. Erbil, “Yazın Bodrum’da Ship Ahoy’da otururken birilerinin arkadaşları gelir, hesabı birine yüklerdi. Genelde bana yüklenirdi. Yüklenenlerden biri ben olurdum. Orada adım çıkmasın diye üç kişinin daha hesabını ödeyebilirim. Bu da bir mallık. Halbuki en mantıklısı ‘Kendininkini öde ve çık oradan’ demek. Ama lisedeyken başıma böyle bir şey geldi” ifadelerini kullandı.

Nergis Kumbasar da kızının anlattığı olaya dair yaşananları şöyle aktardı:

“Bir akşam dışarı çıkmıştınız. Sonra sinirlenerek odaya geldin. ‘Bir tane çocuk geldi, tanımıyoruz ama hesabını ödemeden çıktı. Yüksek bir paraydı’ dedi. Ben de ‘Tamam kızım, ödenmiş, geç’ dedim. Ertesi gün Ship Ahoy’da oturuyoruz. Yasmin bir anda fırladı, çocuğu tuttu. ‘Anne, işte o çocuk bu! Sen bütün gece yedin içtin, herkesin parasını neden ödemedin?’ diye bağırdı.”



ADALETSİZLİĞE GELEMEM

Çocuğun hesabı ödeyip ödemediğini ya da olayın sonunda ne yaptığını hatırlamadığını söyleyen Yasmin Erbil, adalet duygusunun ağır bastığını belirterek, “Yay burcuyum, adaletsizliğe de gelemem. Sinir olurum. Kendimizi dolandırılmış gibi hissettim. Benim bu adalet duygum lanet olsun!” dedi.

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