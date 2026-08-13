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Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

Hükümet Kadın film serisinde Nevide rolüyle tanınan İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti.

Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti
İpek Elban Mizrahi, anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine 8 yıl ara vermiş, fakat geçtiğimiz günlerde, eylül ayında yeni bir projeyle sektöre geri döneceğini açıklamıştı.

 Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

Uzun yıllar BKM Mutfak ekibinde de yer alan oyuncu Kapıları Vurdum şarkısıyla müzik dünyasına da ismini yazdırdı.

Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti
Oyuncu Yunanistan tatilinden fotoğraf paylaştı.

 Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

Yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. Tatil fotoğraflarını görenler, tanımakta güçlük çekti.

 Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

Akıllara yıllar içindeki değişimi estetik mi sorusunu getirdi.

Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

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