 Hükümet Kadın'ın Nevide'si İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti

Hükümet Kadın film serisinde Nevide rolüyle tanınan İpek Elban Mizrahi'nin değişimi dikkat çekti.



İpek Elban Mizrahi, anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine 8 yıl ara vermiş, fakat geçtiğimiz günlerde, eylül ayında yeni bir projeyle sektöre geri döneceğini açıklamıştı.

Uzun yıllar BKM Mutfak ekibinde de yer alan oyuncu Kapıları Vurdum şarkısıyla müzik dünyasına da ismini yazdırdı.



Oyuncu Yunanistan tatilinden fotoğraf paylaştı.

Yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. Tatil fotoğraflarını görenler, tanımakta güçlük çekti.

Akıllara yıllar içindeki değişimi estetik mi sorusunu getirdi.

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