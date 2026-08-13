Murat Dalkılıç Karma'ya konuk oluyor!

Exxen’in sevilen komedi dizisi Karma, ikinci sezonunda sürpriz isimleri ağırlamaya devam ediyor. Her bölüm farklı bir ünlü ismin hikâyeye dahil olduğu dizinin konuklarından biri de Murat Dalkılıç oldu.



Başarılı müzisyen, Karma'nın ikinci sezonunda bir bölümlüğüne kamera karşısına geçerek dizinin renkli dünyasına dahil olacak. Dalkılıç’ın nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdilik sürpriz olarak saklanıyor. PPH Yapım imzalı, yapımcılığını Hitay Öztürk’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ömer Baykul otururken, senaryosunu Serkan Dağlı ve Muammer Tali kaleme alıyor. İkinci sezon çekimleri devam eden Karma, sürpriz konukları ve eğlenceli hikâyeleriyle yakında Exxen’de izleyiciyle buluşacak.

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