 Şahane Pazar’ın köstebeği 25 yıl sonra ortaya çıktı!

25 yıl sonra “Şahane Pazar Sahnede” ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Behzat Uygur, sosyal medyada “Şahane Pazar”ın unutulmaz 5 oyununu sıraladı. Paylaşımına oğlu Behzat Uygur’dan gelen yorum ise yıllar öncesine ait eğlenceli bir sırrı ortaya çıkardı.

Oğlu Behzat Uygur, babasının paylaşımının altına yaptığı yorumda, “Net belediye çukuru. Bu saatten sonra sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden itiraf edeyim. Yayından önce kutuları kontrol ederdim. Sevdiğim bir konuk varsa gider söylerdim; hangi kutu dolu, hangisi boş...” diyerek yıllar sonra itirafta bulundu.

Oğlunun bu itirafına kayıtsız kalmayan Behzat Uygur ise esprili bir şekilde, “İçimizdeki köstebek demek sendin! Esas seninle iş birliği yapan ünlü yarışmacılar kimdi acaba?” yanıtını verdi.

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