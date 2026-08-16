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Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti

Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti

 Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti
Tilbe, "Bütün hayvanların dilini anlamak isterdim" diye yazdı.

Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti
Şarkıcıya bir takipçisi, "İnsanların dilini anla kafi" diye yazdı.


Tilbe takipçisine, "İnsanlar konuştuğu dildeki sözün anlamını hissetmiyor çoğu, hisedilmeyen şey hissettirilemiyor, bundan olabilir" karşılığını verdi.

 

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